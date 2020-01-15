回鍋選縣長？「谷哥」送署名春聯 7字藏玄機

擔任自來水公司董事長的前彰化縣長魏明谷，今年印製「遇水則發好運來」春聯準備送給大家。（圖擷取自魏明谷臉書）

2020-01-15 20:51:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕選舉結束了，也快過年了，擔任自來水公司董事長的前彰化縣長魏明谷今年印製春聯，署名「台水公司董事長魏明谷敬賀」；過去鮮少見到水公司董事長送春聯，魏明谷在臉書宣布要送春聯，民眾表明索取踴躍，外界解讀，此舉為參選下屆縣長鋪路，但魏明谷打趣說，春聯送全國，「怎麼不說我要選總統啊」！

魏明谷縣長任內年年都發送春聯，2018年底連任未成，卸下縣長職務後，春聯也就沒得送了，不過，今年他創新作法，以水公司宣傳品經費印製水公司春聯準備送給大家，送春聯訊息臉書PO文後，獲得1000多人按讚迴響，很多人跟「谷哥」要春聯。

春聯有「遇水則發好運來」和「台水公司董事長魏明谷敬賀」字樣，還有金黃稻穗圖案，年味十足。

魏明谷說，去年不少人跟他說，沒拿到他署名的春聯，感覺少了些什麼？今年有位高中老師主動為他寫了春聯，他挑了最喜歡的內容，請印刷廠印製，祝賀詞與台水公司有關，主要替水公司宣導，希望大家遇水則發好運一整年，更希望新春來臨，各行各業能如春聯中的金黃稻穗般飽滿、豐收。

春聯數量有限，每縣市500份，水公司放在全國各區處服務所讓民眾免費索取，魏明谷說，春聯不是只發給彰化縣而已，內容更不是政治人物常用「恭喜發財」、「大家恭喜」，而是替水公司宣傳，如果跟選舉扯一塊，就地緣來解讀，與其說選縣長？怎不說選總統啊？

他強調，帶喜氣的春聯，只是要祝福大家新年一路發，從年頭旺到年底，好運一整年。

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