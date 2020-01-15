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首頁　>　彰化縣

教授指導兒女研究申請補助遭疑抄襲 彰師大回應了！

行政院科技部受理補助大專生研究計畫，國立彰化師範大學被科技部審查委員指涉研究內容有抄襲之虞，有違反學術倫理之虞，申請補助計畫4萬8000元面臨被繳回的要求，圖為彰師大校園。（記者張聰秋攝）

行政院科技部受理補助大專生研究計畫，國立彰化師範大學被科技部審查委員指涉研究內容有抄襲之虞，有違反學術倫理之虞，申請補助計畫4萬8000元面臨被繳回的要求，圖為彰師大校園。（記者張聰秋攝）

2020-01-15 17:47:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院科技部受理補助大專生研究計畫，國立彰化師範大學國文系學生申請計畫補助款，卻被科技部審查委員發現，指導教授為家長還是該校國文系主任，研究內容被疑跟系主任過去發表的著作相似，有抄襲之虞，又沒有適當引述出處來源，科技部因而認為有違反學術倫理之虞，已要求校方進行內部檢討，並追回學生已申請的4萬8000元研究計畫補助款。

對此，彰師大公關中心主任蕭輔力指出，學校目前放寒假中，科技部要求學校內部檢討，3個月內答覆，學校會在開學後召開相關會議進行討論，至於科技部要求繳回申請計畫補助款，校方已啟動相關程序中。

蕭輔力表示，國文系主任擔任孩子的指導教授，是早在科技部修正作業要點之前，當時並沒有規定學生和指導教授不能是配偶或3等親內親屬，就沒有所謂違反規定的情況，學生研究內容被科技部委員指出有抄襲之虞，這部分科技部來文中並未明確指明是那些內容，只說明沒有適當引述出處，有違反學術倫理之虞，因而要求繳回計畫補助款4萬8000元。

另外，彰師大在新聞稿指出，本校於今年度1月7日接獲科技部來文，有關本校學生於大專學生研究計畫與成果報告引用他人成果未經適當引註一案，本校經討論後，將依照科技部來函辦理相關事宜。

新聞稿表示，另外，有關大專學生科技部研究計畫3等親等內不得指導一事，經查是科技部於108年12月26日針對「科技部補助大專學生研究計畫作業要點」修正案中才新增「學生及指導教授除應符合第一項資格外，其相互間不得有配偶或三親等以內血親、姻親之關係。」之規定，在此之前並無規定，因此有關國文系主任指導之研究計畫當時並未違反相關規定。

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