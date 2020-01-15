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春節IG打卡衝一波！鹿港絕美「糖果燈籠海」戀愛登場

鹿港藝術村「糖果燈籠海」浪漫點燈，繽紛色彩讓人覺得戀愛了！（記者劉曉欣攝）

鹿港藝術村「糖果燈籠海」浪漫點燈，繽紛色彩讓人覺得戀愛了！（記者劉曉欣攝）

2020-01-15 16:40:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網美必拍！去年鹿港小鎮端午節爆紅的燈籠海，人氣指數破表；今年鹿港藝術村翻新創意，以「糖果燈籠海」來喜迎春節，絕美的繽紛七彩燈籠錯落垂掛，浪漫到讓人覺得「戀愛了」！

「哇！太美了！」鹿港藝術村的「糖果燈籠海」開始試燈，當晚間6時點燈後，連路過的在地人、駐村藝術家也都忍不住停下腳步，拿起手機或是相機來打卡，因為紅橙黃綠藍紫白的七彩燈籠「亮」起來後，每盞燈籠就像是古早味的「柑仔糖」般的甜蜜蜜，超級吸睛。

鹿港鎮公所文化所表示，去年藝術村的燈籠海人海擠爆，今年為了再度吸引人潮，把彩繪小燈籠換成七彩小燈籠，懸掛方法則增加不規則的垂掛式，讓「糖果燈籠海」更有看頭。

文化所指出，1000多個彩色燈龍串起的「糖果燈籠海」，看似簡單，實際上是經過專業人士的設計，才能讓七彩配色繽紛卻不會落入俗豔，運用不規則垂掛來展現層次，而非雜亂無章。

「糖果燈籠海」才剛試燈，不只遊客搶著打卡，連混血型男田舞陽到鹿港錄影，還用360度全景相機在IG與臉書搶先分享，粉絲都在問「這在哪裡呀？」

由於鹿港小鎮每到春節就是人潮大爆滿，上次端午節來看鹿港燈籠海的人都自嘲「人比燈多」，連要打卡都是人山人海，根本難以拍出網美照，因此，鹿港人建議，最好是搶在春節之前就來打卡，才能拍出「糖果燈籠海」的最佳角度，不然的話，就要等到春節之後、元宵之前的非假日時段，才不會把「燈海」絕美照，變成了「人海」排排照！

紅橙黃綠藍紫白燈籠，色彩錯落，運用不規則的垂落式懸掛，讓糖果燈籠海更有層次。（記者劉曉欣攝）

紅橙黃綠藍紫白燈籠，色彩錯落，運用不規則的垂落式懸掛，讓糖果燈籠海更有層次。（記者劉曉欣攝）

鹿港藝術村的「糖果燈籠海」提早試燈，想要避開春節檔期的人擠人，就要提早來打卡。（手手桂花提供）

鹿港藝術村的「糖果燈籠海」提早試燈，想要避開春節檔期的人擠人，就要提早來打卡。（手手桂花提供）

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