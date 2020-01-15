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首頁　>　彰化縣

校產疑遭掏空學費被侵吞 明道大學喊冤

明道大學前校長汪大永。（資料照）

明道大學前校長汪大永。（資料照）

2020-01-15 14:24:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報今天獨家揭發彰化縣私立明道大學校產疑遭前校長汪大永設在中國公司的公司侵吞，上億學費疑被掏空，校方強調校務正常運作，下午到調查局備案。

明道大學秘書長詹國華表示，事件爆發後，校方才知自己是受害者，他們對於學費被掏空、校產被侵吞一事皆無所悉，教育部透過外部的核帳得知恐有「帳務疏失」，他們除到調查局備案外也全力配合教育部調查。詹國華強調，校務運作一切正常，而人在國外的汪大永，向媒體表示，這些指控完全是子虛烏有，明道大學是私校，加上少子化的影響，勢必要開拓國際招生，因此在教育部的政策範圍內，積極進行招生，他沒有在大陸設立公司。

汪大永指出，明道大學在大陸以及東南亞招收學生時，都是由校方親自出面。外界指他掏空，完全子虛烏有，因為每年國際招生的財務和決算，都須經過教育部嚴格審查。

校方表示，此案牽涉前校長汪大永，惟前校長於年前發信給全校教職員提出請辭退休，表明任期至今年1月底止，校長休假期間相關校務已交由職務代理人周副校長負責卻爆出此事，董事會深表痛心和遺憾。

對於疑有不法侵吞學費一事，校方昨天下午已主動到法務部調查局中部地區調查站備案說明。

校方指出，新任董事會從2019年6月接手後，學校註冊率提升，教學、財務運作一切正常，董事會去年6月承諾募集3億元作為學生創業基金，並捐贈學校5000萬元基金也都到位，校務發展蒸蒸日上。

校方強調，務推動順利，一切依據教育部法規辦理，新任董事會全力支持學校發展，目標就是打造國際化、產學化的優質辦學環境，讓學生安心就學，教職員權益不會受損。

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