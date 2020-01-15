發放1億4095萬元大紅包 彰市公所出動200多人進行點鈔！

荷槍實彈的員警保護下，200多人一起為1億4千多萬元的敬老禮金點鈔，場面相當壯觀。（記者林良哲攝）

2020-01-15 12:06:40

〔記者林良哲／彰化報導〕1億4095萬元要怎麼包？今年彰化市農曆春節敬老禮金今天進行發放，全市23492名逾70歲長者，每人可拿到6000元紅包，合計發放1億4095萬元，由於數量相當多，彰化市公所今天拜託警方護送現鈔，並由200多位公所員工以及志工負責點鈔，場面相當浩大。

彰化市公所每年都編列預算發放春節敬老禮金，凡年滿70歲、在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得6000元及長壽麵線一份，迄今已有23年歷史，總計已發放逾22億元。

市長林世賢說，彰化市的長輩堪稱全國最幸福，他們發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利，還有弘揚孝道及倫理道德的意義，展現對長者的關懷與照顧。

為了發放1億4095萬元大紅包，今天上午8點時，由警方派出全副武裝的員警來護鈔，將現鈔送到彰化市公所，而公所則是動員員工、志工等200多人，在大禮堂進行點鈔，場面相當浩大。而在清點之後，紅包也送到各里，於今天上午同步發放給老人家。

林世賢表示，這項福利措施今年邁入第23年，今年除了持續推展社會福利，還要投資10億元進行重大建設，財政將越來越拮据，但未來會透過殯儀館改建、立體停車場啟用收費等，對於未來財政改善有重大助益。

彰化市長林世賢（右1）協助工作人員，進行點鈔工作。（記者林良哲攝）

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