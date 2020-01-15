印尼移工變「蛇頭」 詐騙500同鄉來台打工大剝削

印尼籍移工遭詐騙來台打工卻被剝削，窩在小房間裡以泡麵或吐司果腹。（記者湯世名翻攝）

2020-01-15 09:28:40

〔記者湯世名／彰化報導〕印尼籍失聯移工「阿娣」在台滯留長達15年，多達500名的印尼籍同鄉遭她詐騙來台打工，卻極盡剝削同鄉之能事，受害人每天僅以泡麵、吐司果腹，「阿娣」卻在家鄉蓋豪宅，移民署與彰化警方循線將她與同夥查獲，進而破獲這起跨國人口販運集團，案經台中地檢署起訴，台中地院依人口販運防制法及刑法加重詐欺取財罪判決有期徒刑1年4月。

「阿娣」是在台逾期近15年的失聯移工，發現失聯移工比較好騙，竟把腦筋動到印尼同鄉身上，由兒子在印尼與旅行社人蛇勾結，專門到偏遠農村招攬未曾出國的人，以來台合法工作或讀書可半工半讀，畢業後還可以領取高額獎學金為名，誘騙父母賣田、賣牲畜甚至到處借錢，繳交高額代辦費用，最後被害人在不知自身已違法的情況下，滿心期待地來到台灣。

其中1名被害人「弟弟」（化名）一下飛機就被帶到山上，關在一間3坪不到的小房間，進門後「阿娣」立刻把門上鎖，說要收台幣5000元仲介費，裡面還有20多個也是印尼的同鄉，全部擠在一起，一天只吃1至2餐，全部的人分一條吐司或一鍋泡麵，運氣不好的沒有被派工，每天繼續收100元住宿費；被載去工作的人，時薪卻只有20至30元，其他都匯入「阿娣」指定帳戶。有人不甘被騙，暗中以手機錄影，再趁隙向相關單位通報。

移民署彰化縣專勤隊在接獲線報後，隨即成立專案小組調查，發現「阿娣」透過一名台籍王姓婦人長期協助，配合充當司機，將這些印尼人載往各地工作，這些年剝削同鄉所賺的錢陸續匯回印尼，在家鄉蓋豪宅，還幫兒子開了超商，讓專案人員直呼真是賺很大。

日前專勤隊會同彰化縣警方循線破獲這個跨國人口販運集團，查獲「阿娣」、台籍王姓婦人等集團同夥，從「阿娣」帳冊中發現有多達500名的印尼籍同鄉遭她詐騙來台打工，卻極盡剝削同鄉之能事。

案經移送台中地檢署，依涉嫌違反人口販運防制法等法起訴後，台中地院依人口販運防制法及刑法加重詐欺取財罪判決有期徒刑1年4月。

彰化專勤隊代理隊長陳丁福指出，不法份子以這種新型態人力剝削方式，非法手段引進外籍人士來台灣打工或從事犯罪，移民署必嚴正查緝，請民眾勿以身試法。

印尼籍失聯移工「阿娣」變「蛇頭」，詐騙500同鄉來台大搞剝削，自己在家鄉蓋豪宅。（記者湯世名翻攝）

印尼籍移工遭詐騙來台打工卻被剝削，窩在小房間裡以泡麵或吐司果腹。（記者湯世名翻攝）

移民署彰化專勤隊會同警方循線破獲一個跨國人口販運集團，主嫌竟是失聯15年的印尼籍移工。（記者湯世名攝）

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