回鍋副縣長？柯呈枋立委落選 下一步是…

尋求連任失利，立委柯呈枋坦然接受選舉結果，至於下一步，他會先沉澱一下。（記者劉曉欣攝）

2020-01-14 17:26:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年補選上任的彰化縣第一選區立委柯呈枋，這次尋求連任失利，各界關心他的下一步，不少人認為，柯呈枋具有公務員資格，也有機會回鍋彰化副縣長；對此，柯呈枋強調，先沉澱思考，完成謝票工作，再來思考未來規畫。

柯呈枋是高考榜首，曾任法務部科長、卓伯源縣長任內的副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長與台中市政府參事，去年決定返鄉投入立委補選，通過國民黨黨內初選，一舉擊敗民進黨提名的前鹿港鎮長黃振彥，但今年連任之途敗給民進黨提名的縣議員陳秀寶。

柯呈枋有公務員資格，又有從政經驗，在彰化縣非常罕見，藍營不少人都認為青壯的人才要好好栽培，剛好縣府尚缺一名副縣長，如果可以回鍋進入彰化縣府當副縣長服務，應該是不錯的安排。

不過，也有地方人士認為，柯呈枋是在卓伯源縣長任內受到大力提拔，卓伯源雖與王惠美同為國民黨青壯派，卓伯源當縣長、王惠美當鹿港鎮長時曾一度合作密切，但如今兩人幾乎無交集，柯呈枋又被視為卓伯源的人馬，以王惠美的用人脈絡來看，柯呈枋要回鍋縣府的難度不低。

對於各界關切未來動向，柯呈枋連日來都忙著在跑謝票行程，他說，選舉剛落幕，許多支持者的心情尚未平復，他仍在一面謝票，一面安撫支持者情緒。

柯呈枋說，去年他辭去台中參事，投入立委補選，如今尋求連任失利，他坦然接受選舉結果，至於下一步，他會先沉澱一下，思考未來的生涯規畫。

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