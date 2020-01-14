勝選定律在這？蔡賴配來31次 韓張配僅14次最後還放棄

總統蔡英文選舉期間頻繁到彰化位立委候選人站台，拉抬聲勢。（資料照，記者劉曉欣攝）

2020-01-14 19:55:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕每次總統大選彰化都會流傳一句「得彰化者得天下」，民進黨從去年10月到選前一刻，總統候選人蔡英文跟副總統候選人賴清德前來為彰化縣4個選區立委輔選造勢合計達31次，甚至還有2次「大合體」；國民黨韓國瑜跟張善政搭檔合計只來了14次，但一次合體都沒有，且選舉最後衝刺的關鍵1月都沒來，忽視了這個「定律」，選戰結局是天下拱手讓人，甚至國民黨當初看好彰化縣4席區域立委至少拿下3席，最後卻僅保住1席。

今年總統大選蔡英文、賴清德得票率57.13％，彰化縣開出57.17％，與得票率僅差0.04％，準確率嚇人，2016年蔡英文、陳建仁得票率56.12%，彰化縣得票率56.47，只差0.35%，驗證「得彰化者得天下」傳說不假。

根據民進黨資料提供，從去年10月開始，蔡英文分別為第一選區陳秀寶輔選3次，第二選區黃秀芳4次，為第三選區洪宗熠4次，第四選區陳素月5次，賴清德為第一選區陳秀寶輔選4次、第二選區黃秀芳3次、為第三選區洪宗熠選5次、第四選區陳素月3次，兩人合計輔選31次，這其中包含2次合體，分別為去年11月24日彰化競選總部成立，今年1月7日的造勢晚會。

韓國瑜去年10月28日到29日到彰化進行2天1夜傾聽之旅，分別為4位候選人輔選，還到「順澤宮」戴神帽，11月23日到彰化參加黨慶，12月14日最後一次來彰化，參加蕭景田競選總部成立，張善政12月分2次時間到彰化為4位候選人輔選，其中2次為第三選區謝衣鳳站台，合計13次，但2人在關鍵倒數1月份則完全沒來過彰化輔選。

根據挺韓Youtuber「桃園孫先生」所做民調，匯集第2集到154集（7/15至11/30）街頭民調10個縣市中，彰化縣也是唯一韓國瑜票數（19:21）輸給蔡英文的縣市。

蔡英文賴清德彰化縣競選總部主委也是前彰化縣長魏明谷今日在臉書發文「迎民心．接地氣」，他認為，選前民調彰化4席立委僅陳素月微幅領先，但其他3席成膠著戰，而蔡英文與賴清德每來一次輔選，就能增加候選人曝光度，拉抬聲勢，進而帶動選戰氛圍，充分發揮母雞帶小雞效果，在這五五波選戰中猶如一劑強心針，所以才能逆轉勝，強攻3席，但洪宗熠的票數也比上屆增加7771票，也是雖敗猶榮。

對此民進黨彰化黨部主委邱建富表示，韓國瑜的輔選策略，不少人都不解，因為彰化選票尤其關鍵，越到選舉日越要加溫，黨部1月份本來還安排2場造勢活動，其中一場因悼念黑鷹失事取消，幸好還有一場讓蔡賴配順利在彰化合體，所謂「見面三分情」，選舉就是要見到人啊，對於韓陣營是否因彰化在2018九合一大選勝利而錯估情勢，抑或韓後期民調低迷，候選人漠視切割就不可言喻。

韓國瑜選前到彰化輔選次數不如對手蔡英文，看好席次也不如預期。（國民黨彰化縣黨部提供）

前彰化縣長魏明谷臉書發文指出，蔡英文、賴清德頻繁造勢，是勝選關鍵，才能「得彰化得天下」。（記者陳冠備翻攝）

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