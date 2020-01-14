一張圖秒懂彰縣春節垃圾清運！藍色正常紅色停

小年夜（23日）和除夕（24日）這2天，彰化縣26鄉鎮市除了大城鄉清潔隊小年夜當天停收垃圾之外，其他鄉鎮市清潔隊全部正常清運垃圾。（記者張聰秋攝）

2020-01-14 16:57:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕下個禮拜四就放假要過小年夜了，因應7天過年假期，民眾處理民生垃圾的需求，彰化縣環保局貼心製作全縣各鄉鎮市清潔隊春節垃圾清運及休假時程表，方便民眾掌握各地垃圾清運情況。

廢棄物管理科長王素梅指出，這段期間，民眾若有汰舊換新需要清運大型家具，可與當地清潔隊聯絡，約定清運時間和地點，全縣春假垃圾清運表格中，以顏色和圖形區分垃圾清運概況，藍色圓圈代表正常收垃圾、紅色三角形代表特定或定點收垃圾，讓民眾一目了然，不用怕記錯或忘記處理垃圾。

從表格來看，小年夜（23日）和除夕（24日）這2天，全縣26鄉鎮市除了大城鄉清潔隊小年夜當天停收垃圾之外，其他鄉鎮市清潔隊全部正常清運垃圾，初一（25日）到初四（28日）有13個鄉鎮市停收垃圾，部分鄉鎮市排定特定路線或定點清運垃圾，初五（29日）全部恢復正常清運。

初一到初四這4天停收垃圾的鄉鎮市包括：花壇、秀水、福興、線西、伸港、員林、埔鹽、田尾、溪州、竹塘、大城、芳苑、二水。

排定特定路線或定點清運垃圾共10個鄉鎮市包括：彰化、芬園、和美、社頭、永靖、埔心、田中、北斗、埤頭、二林。

另外，大村鄉在7天連假中只有初一、初二停收垃圾，鹿港鎮和溪湖鎮初一到初三停收垃圾。

環保局長江培根指出，26鄉鎮市清潔隊因地制宜清潔垃圾，因應過年前「環境清潔週」年終大掃除，多出來的垃圾量，環保局已預留溪州焚化爐焚燒垃圾貯坑容量，但民眾還是要落實垃圾分類和減量，愛護地球人人盡一份心。

彰化縣環保局貼心製作全縣各鄉鎮市清潔隊春節垃圾清運及休假時程表，方便民眾掌握各地垃圾清運情況。（圖環保局提供）

過年前大掃除，垃圾量激增，環保局呼籲民眾還是要落實垃圾分類和減量，愛護地球人人盡一份心。（記者張聰秋攝）

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