勝選密碼在這裡！彰化第一選區「藍」變「綠」關鍵是‧‧‧

彰化第一選區立委當選人陳秀寶，把「鐵板藍」扭轉為綠。（記者劉曉欣攝）

2020-01-14 10:16:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨今年首次在彰化第一選區立委選戰拿下勝選，扳倒「鐵板藍」的最大關鍵，就在伸港鄉、秀水鄉得票率大幅成長，不只是挖掉對手柯呈枋的伸港家鄉票倉，秀水更是驚險的由敗轉為勝，成功讓藍天翻轉為綠地！

彰化縣第一選區包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉、線西鄉，在地人都是簡稱「福鹿秀、和線伸」，立委改為單一選區之後，從陳秀卿、王惠美到立委補選上榜的柯呈枋，全都是國民黨籍；就算是上次立委選舉，民進黨在彰化縣4席立委席次當中已拿下3席，始終第一選區就是抱憾而歸。

這次民進黨推出前立委陳進丁之女、鹿港區縣議員3連霸的陳秀寶參選，對上現任立委、前彰化縣副縣長柯呈枋，原本被認為是一場硬仗，沒想到開票結果是陳秀寶不只勝選，還領先了對手7000多票，贏得漂亮。

原來，陳秀寶的勝選最大關鍵，不只是福興、鹿港的基本盤大贏，更重要的是「伸港輸得少」、「秀水還險勝」。

因為，去年立委補選一戰，民進黨推出前鹿港鎮長黃振彥，當時黃振彥在伸港大輸，柯呈枋在伸港家鄉旋風般囊括將近7成選票；連在秀水得票率，黃也遠遠落後柯呈枋17.3％，雖然伸港、秀水票數不及鹿港、和美，柯在伸港、秀水的遙遙領先，讓柯呈枋輕鬆獲勝。

因此，民進黨估算這次第一選區最難拿票的伸港鄉，得票率跟去年補選相比，足足成長了12.2％，讓柯呈枋在伸港家鄉只能小贏。

而這次秀水一役，民進黨更是展現強大的團結力，在「團結綠」全心全意相挺之下，得票率衝到51.8％，比起去年立委補選成長11.6％，在秀水就險贏800多票。

尤其神奇的是，陳秀寶此役在秀水所拿的票數，幾乎就是2018年民進黨推出4位縣議員候選人，在秀水鄉所拿選票的總和，也就是說，秀水綠營這次立委選舉完美做到「票票入匭」，不只是讓秀水由大輸，成功翻轉為小贏，也讓陳秀寶這場立委勝選拉大了與對手的差距，不只是改寫第一選區的「鐵板藍」神話，也為綠軍在第一選區締造了歷史。

2020立委選舉，第一選區能夠由藍天翻轉成綠地，關鍵就在於伸港、秀水兩地得票率的成長。（記者劉曉欣翻攝）

2019彰化第一選區立委補選，伸港、秀水都是綠軍大敗。（記者劉曉欣翻攝）

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