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真假？ 烏魚子、白鯧「越貴越好賣」！

白鯧在春節檔期太受歡迎，彰化區漁會推出特級禮盒，就有人人都愛的白鯧。（記者劉曉欣攝）

白鯧在春節檔期太受歡迎，彰化區漁會推出特級禮盒，就有人人都愛的白鯧。（記者劉曉欣攝）

2020-01-13 23:06:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大選過後準備過春節，烏魚子、白鯧買了沒？無論是烏魚子或是白鯧，都是「越大片越貴」、「越大尾越貴」，但年年都是「越貴越好賣」！

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，烏魚子越大片越貴，越貴越好賣，也越早賣光光，越大片越早斷貨！陳諸讚指出，烏魚子在年節市場雖屬於高單價產品，但受歡迎程度歷久不衰，以區漁會來說，因推出的養殖烏魚子都是曾參加全國比賽的冠軍烏魚子，品質穩定，熟客回購率很高，頂級客戶更是鎖定單價最高的禮盒採購送禮。

彰化區漁會今年養殖烏魚子禮盒售價「凍漲」，「越大片就越貴」，從每盒2副總重8兩的烏魚子1300元起跳，最頂級的是每盒2副總重16兩3700元。陳諸讚強調，每年都是越大片的烏魚子賣得越快，因大片烏魚子數量少，頂級客戶指定買大片烏魚子，使得最大片的烏魚子，總是最快賣到斷貨，就算追貨也追不到；而指定購買者不見得都是送禮，也有愛吃烏魚子的老饕，以品嘗極品為人生一大享受。

至於年節最受歡迎的白鯧，每年都是越近春節就越貴，魚貨批發商陳錫榮表示，白鯧今年價格跟去年差不多，「現流」每尾1台斤重白鯧，目前市價1400元；每尾1台斤的冷凍野生白鯧，目前市價800元，不過，白鯧身價「越大尾就越貴」，但物以稀為貴，越貴就越搶手！

有民眾認為，過年就是一年一次，白鯧無論是上桌或是拜拜，賣相實在無敵；烏魚子也一樣，都是年節必備，烏魚子上桌，菜色頓時就豐盛了起來。

越近春節就越貴的白鯧，年年大受歡迎。（記者劉曉欣攝）

越近春節就越貴的白鯧，年年大受歡迎。（記者劉曉欣攝）

烏魚子越大片就越貴，還越好賣！（記者劉曉欣攝）

烏魚子越大片就越貴，還越好賣！（記者劉曉欣攝）

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