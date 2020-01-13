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首頁　>　彰化縣

藍營派系倒光光剩她活跳跳 原因何在？

彰化新科立委謝衣鳳。（記者顏宏駿攝）

彰化新科立委謝衣鳳。（記者顏宏駿攝）

2020-01-13 22:00:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕經歷2020總統、立委大選，全台藍營地方派系幾乎都被掃光，彰化的「謝系家族」卻靠著長公主謝衣鳳扳倒民進黨的洪宗熠，為媽媽鄭汝芬成功復仇，地方認為，謝氏家族最為人詬病的是「有線電視收視費」，但這張牌上次洪宗熠已用上，歷經4年任期仍無法兌現，選民這次不再上當，讓謝衣鳳為謝家奪回立委寶座。

謝家由謝衣鳳的阿公謝言信創立、媽媽鄭汝芬接棒，30多年來基層經營穩固，是國民黨在彰化實力最堅強的派系，更與台中顏家（顏清標）、雲林張家（張榮味）合稱「中部三大派系」，此次立委選戰，台中顏家和雲林張家被「大海嘯」淹沒，獨獨彰化謝家「榮耀回歸」，原因何在？今成為彰化政壇熱議話題。

一名政壇人士指出，彰化謝家經營有線電視，但「成也有線電視，敗也有線電視」，因收視費高，洪宗熠上一屆猛打此議題，甚至喊出「只要我選上，月費從500降到100多元」，該政見打動許多選民的心，使得洪宗熠在「三腳督」的選局下，幸運奪下立委寶座。但收視費始終未獲解決，原因乃縣府在魏明谷任內為了總預算能通過，跟國民黨掌控的議會妥協，民進黨執政下的縣府，收視費未見調降，更遑論國民黨籍縣長王惠美。洪宗熠此次無法再打「降收視費」，種下敗因。

該名政壇人士表示，洪宗熠擁有現任優勢，任內也爭取不少建設，但「降收視費」是他對選民的承諾，也是對謝家最有力的攻擊點，在無法兌現的情況下，反被基層說成「空嘴薄舌」，選戰打得格外辛苦。

新科立委謝衣鳳。（記者顏宏駿攝）

新科立委謝衣鳳。（記者顏宏駿攝）

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