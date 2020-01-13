迎新送春聯 員林公園週六贈大師墨寶

員林市公所週六將舉行迎新春送春聯活動，今邀請多名書法家小試身手，現場揮毫，為活動宣傳。（記者陳冠備攝）

2020-01-13 21:39:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接新年，家家戶戶都要買春聯，員林市公所將於週六（18日）在員林公園舉行「2020幸福員林市迎新春送春聯」活動，今日先邀請書法大師趙宗宋、劉家華等人到員林市公所揮毫，小試身手的作品立即被民眾搶光。員林市長游振雄表示，員林市今年春節將有大師墨寶免費送，除夕至初五，民眾憑2張員林市消費發票即可兌換摸彩券，獎項豐富，還可抽限量福袋。

員林市為迎接庚子金鼠年，將於週六上午9時30分起，在員林公園廣場舉辦「2020幸福員林市迎新春送春聯」活動，今於員林市公所舉辦宣傳會，書法大師趙宗宋、劉家華等人現場揮毫，活動未開始就排起人龍搶春聯，游振雄與員林市民代表張偉傑也小露一手，為來年求得好兆頭。

游振雄表示，農曆過年是華人世界最重要的節日，也是離鄉背井打拚的遊子回鄉團聚的時候，為此公所每年邀請彰化最頂尖的書法家到場揮毫並贈送，讓新年迎新增添祥瑞，貼上大師墨寶的春聯更具朝氣。活動當天將有音樂表演、畫扇展、DIY年畫拓印等精采節目，熱鬧可期。

游振雄說，為迎接返鄉市民與遊客，員林市公所將在除夕（24日）至大年初五（29日），於光明街商圈舉辦「2020來員林過好年-迺街Shopping」活動，民眾憑2張員林市消費發票即可兌換摸彩券，獎項豐富，還可抽限量福袋。

員林市長游振雄（右二）在名書法家趙宗宋（右三）指導下寫春聯，一次就上手，開心得合不攏嘴。（記者陳冠備攝）

名書法家趙宗宋（右）、劉家華（左）至員林市公所揮毫，不少民眾排隊搶墨寶。（記者陳冠備攝）

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