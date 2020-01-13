準！ 總統大選「章魚哥」換彰化田尾 勝選誤差率僅差0.5％

近2屆總統大選，彰化田尾鄉各黨投票率與全國投票率最接近。（記者陳冠備攝）

2020-01-13 19:21:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕「決戰中台灣」成為選舉指標，尤其彰化縣在這次總統立委大選中，蔡英文得票率57.17％跟總得票率57.13％僅差0.04％，「得彰化者得天下」真的不是口號；此外，彰化26鄉鎮超過百萬選票，田尾鄉連續兩屆總統大選，勝選得票率差距都在0.5％左右，比總統「章魚哥」田中鎮預測1~3％更準，其中原因跟當地選舉立委與縣議員劃分不同選區，讓選民在面臨總統大選時更加客觀。

田尾鄉位處彰化縣中央，本屆可選舉人數有22318人，投票率74.83％與全國投票率74.90％僅差0.07％，比彰化縣74.70％、田中鎮73.92％更接近。總統得票率方面，田尾鄉投給蔡英文、賴清德的得票率57.69％與全國的57.13％，約差0.56％，比田中鎮56.0％更精準一半。

而在韓國瑜方面，全國得票率38.61％，田尾鄉是37.99％，田中鎮是40.08％，宋楚瑜全國得票率4.26％，田尾鄉是4.31％，田中鎮是3.92％，在總統得票的準確率上，田尾鄉約差0.05％～0.6％之間，比田中鎮0.3％～1.69％誤差更準。

2016選舉，蔡英文全國得票率為56.12％，田尾鄉為56.65％，準確率在0.5％左右，也比田中鎮55.72％更接近，而在其他候選人朱立倫、宋楚瑜的得票率，田尾鄉誤差約0.1％至2％，田中鎮約0.3％至1％。

田尾鄉會有如此精準的得票率，有地方人士指出跟地方選區劃分有很大的關係，因為田尾鄉在縣議員選舉時，是屬於第7選區，該選區長期藍大於綠，而在2012年立委選舉後，田尾鄉從原本第3選區歸為第4選區，該選區立委也從該年起皆由民進黨掌握席次，因此每逢4年一次總統大選，田尾鄉儘管藍綠都有擁護者，但中間選民更中立，所以才會接近全國的得票率。

對此，陳素月競選總部表示，田尾鄉選區屬在兩邊通吃地帶，因此服務特別重要，距總部統計，田尾鄉服務案件是選區7鄉鎮中最多，因此，這兩屆選情跟著民進黨推出的候選人民意走，加上當地是全國花卉重鎮，南北訊息流通，又鄰近高鐵，交通方便讓返鄉遊子投票意願高，都是關鍵。

本屆總統大選，彰化田尾各黨投票率誤差相當接近，堪稱最準「章魚哥」。（資料來自中選會）

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