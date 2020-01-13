一碗飯一世情 村長夫婦每天張羅150張嘴

2020-01-13 19:12:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉大庄村堪稱是南彰化辦理老人供餐的典範，食堂開辦逾3年，目前每天中午約150名老人在此用餐，村裡約有25名工作團隊輪班為老人張羅中餐，團隊的靈魂人物村長陳元振夫婦突破萬難，餵飽社區老人，有村民說，一間食堂更勝「重陽敬老金」。

大庄老人食堂前年曾經躍上全國新聞版面，當時北農發生殘菜事件，時任總經理的吳音寧自掏腰包購買殘菜送到這個食堂作成菜乾，卻被北市議員扭曲成「拿殘菜圖利自己家鄉」，風暴過後村民的心更凝聚。

大庄村位於溪州鄉的最南端，是緊鄰濁水溪的典型農業村，社區人口老化，離市區又遠，又無像樣的集會所，資源相對貧乏，卻也因此被公所選中作為「老人食堂」的示範點。

前鄉長、現縣議員黃盛祿說，當年把大庄村列為首選除了村民需求殷切外，更重要的原因是村裡「人和」、「凝聚力強」，因為社區食堂絕非單純「開餐廳、人進來」那麼簡單，村民得「自己養自己」，不能一直仰賴政府「餵食」，團隊合作很重要。

村長陳元振說，雖然社區無集會所，但他們在村民信仰中心開天宮旁開闢廚房，請一名廚師，再挑25名志工做挑菜、洗菜的工作，還要有一名行政開菜單和採買。

他說，他們一開始就不打算給大家吃「免錢飯」，「這不是福利而是制度」，每餐45元，提前預約才有得吃，年紀越長優惠越大，從剛開始50人搭伙，到現在約150人。

他表示，食堂開辦後，每天充滿老人的歡笑，「誰沒來？」就知道可能身體欠安，一旦發現問題，社區扶助立即介入，另外送餐到府，也發現多起獨老待援的案例，「老人食堂」已經成為「社會安全網」的第一線。

陳元振說，一路走來非常辛苦，很多人都是義務奉獻，但「一張吃飯的嘴，也是說話的嘴」，100人有100種意見，飯太軟、太硬被嫌，菜太鹹太淡也被嫌，肉太柴太肥也被嫌，3年來共換了5名廚師，都是受不了食客的酸語，後來他們漸漸抓到老人家的「黃金口味」，也教育老人要配合食堂的口味。

他表示，光靠老人家伙食費，食堂很難持續，所以社區行政人員必須懂得寫「計畫書」向相關單位爭取經費，縣府、肉品市場、公所、果菜市場…都是他們爭取經費的來源，一個案子能爭取5、6000元就幫助很大，如果一昧往社會處或衛生局，因為經費儈多粥少，反而爭取不到。

陳元振強調，「老人食堂」絕不是開餐廳、找老人來吃那麼簡單，要把這裡經營成「老人活動中心」，用一碗飯實現「社區關懷」、「就近照顧」，過程中會有很多難題，大家一起做，有不同的聲音，就把「聲音公開」，藉由開會解決就會漸漸上軌道。

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