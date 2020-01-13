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首頁　>　彰化縣

閃避不慎 芳苑再傳蚵車翻覆意外

芳苑鄉傳出蚵車翻覆意外。（記者顏宏駿翻攝）

芳苑鄉傳出蚵車翻覆意外。（記者顏宏駿翻攝）

2020-01-13 14:27:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉新寶村今天上午驚傳蚵車翻覆意外！一名蚵農為閃避對向蚵車時不慎翻覆，蚵農迅速被救送醫沒有大礙。

事故發生地剛好位於海巡署第三岸巡隊新寶守望哨前方約50公尺，林姓蚵農駕駛蚵車下坡，見對向來了一部蚵車欲閃避卻操作不慎而翻覆。

海巡人員接受通報立即展開救援並通報本隊鹿港線上巡邏組人員及彰化縣政府消防局第四大隊芳苑分隊前往協助處理，現場檢傷初步判定林姓蚵農左手及左腳有骨折情形，蚵農被送往彰濱秀傳醫院急救無大礙。

芳苑鄉傳出蚵車翻覆意外。（記者顏宏駿翻攝）

芳苑鄉傳出蚵車翻覆意外。（記者顏宏駿翻攝）

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