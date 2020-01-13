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首頁　>　彰化縣

「走春」必訪！2020「花在彰化」大年初一就開始了

彰化縣是全台最大規模的花卉產地，每年春節登場的「花在彰化」活動，名列春節假期國民旅遊的熱鬧景點。（圖彰化縣政府提供）

彰化縣是全台最大規模的花卉產地，每年春節登場的「花在彰化」活動，名列春節假期國民旅遊的熱鬧景點。（圖彰化縣政府提供）

2020-01-13 12:57:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台最大規模的花卉產地，每年春節登場的「花在彰化」活動，名列春節假期國民旅遊的熱鬧景點，今年邁入第14年，白天賞花、晚上看水舞，讓民眾感受白晝、夜晚，置身花海世界不一樣的情趣。

彰化縣是全台最大規模的花卉產地，田園花海美景處處可見。（記者張聰秋攝）

彰化縣是全台最大規模的花卉產地，田園花海美景處處可見。（記者張聰秋攝）

為了推廣在地花卉，縣府從2007年起於溪州公園舉辦「花在彰化」，入園免門票，且年年都有讓人驚豔的園藝造景和活動內容，遊客逐年成長，更於2018年16天內締造逾123萬人次造訪紀錄，知名度打開，成為彰化縣「走春」的第一品牌！

田間花朵在藍天白雲的襯托下更美更亮。（記者張聰秋攝）

田間花朵在藍天白雲的襯托下更美更亮。（記者張聰秋攝）

今年活動將從大年初一（1月25日）至正月16日（2月9日）時間共16天，為給遊客全新體驗，3大特色包括花卉博覽會、彰化縣燈會、新春限定市集。

其中，首度打造結合視、聽、嗅、味、觸5感體驗的花卉主題館，推出「農業療育」體驗，館內更有網美拍照花牆、仙人掌多肉區、食農教育DIY區、繽紛花海區等，夜間更融入大量花卉及浪漫元素，結合水舞的演出，打造花影水舞燈區，並結合各式互動裝置設計，讓民眾擁有身歷其境的感受。

縣府指出，活動還不只有美花可賞，還有過年應景的燈會內容，現場佈置了花影水舞燈區、元宵特別節目，更有藝文展演和親子育樂活動，活動精彩可期。

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