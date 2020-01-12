藍變綠！陳秀寶爆冷大贏柯呈枋 關鍵在這2個鄉鎮

勝選的民進黨陳秀寶今天在鹿港、福興與秀水地區以車隊謝票。（記者湯世名翻攝）

2020-01-12 12:26:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣立委第1選區藍天變綠地！初試啼聲的民進黨陳秀寶爆冷大贏尋求連任的國民黨柯呈枋，從最終得票數來看，柯在大本營和美鎮、伸港鄉「贏得太少」，反觀陳在大本營也就是關鍵的鹿港鎮、福興鄉這2個鄉鎮「贏得漂亮」，一來一往，最終讓陳大贏柯7500多票，為綠營光復立委選舉中長期為藍軍勢力的和、鹿區。

陳秀寶今天在鹿港、福興與秀水地區以車隊謝票，下午則將在和美、伸港與線西區謝票，落敗的柯呈枋則從競選總部出發向6鄉鎮的鄉親謝票，感謝鄉親支持，沿途不少民眾熱情揮手致意。

國民黨縣長王惠美為鹿港出身的鎮長、立委，柯呈枋又是伸港子弟，和美鎮也是藍軍執政，因此藍軍選戰策略為和美、伸港區若能大贏，加上王惠美在鹿港鎮大力輔選，看好伸港子弟柯呈枋能成功連任，外界也認為陳秀寶要扳倒柯並不容易，不料從最終結果卻「大爆冷門」，就連民進黨彰化縣黨部主委邱建富也認為「超乎預期」。

以最終得票數來看，陳秀寶在大本營福興鄉贏柯5600餘票，鹿港鎮更是大贏7600餘票，秀水鄉也小贏近千票，反之，在柯的大本營伸港鄉，僅輸柯3900餘票，和美鎮、線西鄉更分別僅輸1500與1100餘票，這樣一來一往，陳光是在鹿港鎮所贏的票數，就足以彌補和美3鄉鎮所輸的總票數還有餘。由此可見，陳大贏柯的關鍵區域，就是鹿港鎮、福興鄉這2個鄉鎮。

究其原因，陳秀寶除了有蔡英文發揮「母雞帶小雞」效應，民進黨大咖黨公職接力站台、掃街賣力輔選，主打「支持柯呈枋就是支持吳斯懷」策略奏效，以及鹿港區綠營人馬到最後凝聚團結心力，過去地方鄉親對女性立委候選人態度友善之外，外界也認為柯呈枋陣營犯了「輕敵」大忌，最大咖僅朱立倫、李佳芬等人來輔選，以及內部團結力不若綠營，是該選區大爆冷門的諸多原因之一。

落敗的國民黨柯呈枋（中）今天從競選總部出發向鄉親謝票，感謝鄉親支持。（記者湯世名翻攝）

民進黨包括賴清德（左2）等大咖黨公職接力站台、掃街輔選陳秀寶（左1），是陳勝選主因之一。（記者湯世名翻攝）

民進黨包括立法院長蘇嘉全（左1）等大咖黨公職接力站台、掃街輔選陳秀寶（左2），是陳勝選主因之一。（記者湯世名翻攝）

民進黨包括行政院副院長陳其邁（右）等大咖黨公職接力站台、掃街輔選陳秀寶（左），是陳勝選主因之一。（記者湯世名翻攝）

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