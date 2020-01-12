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首頁　>　彰化縣

國民黨慘敗 王惠美建議中央︰徹底檢討兩岸關係和方向

彰化縣長王惠美今參加文化局舉辦的春節揮毫活動，她在祈福扇子提筆寫了「福祿雙全」，帶來喜氣。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今參加文化局舉辦的春節揮毫活動，她在祈福扇子提筆寫了「福祿雙全」，帶來喜氣。（記者張聰秋攝）

2020-01-12 12:04:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕2020大選結果，總統蔡英文以史上最高票817萬票連任成功，國民黨慘敗，對此，身兼國民黨韓國瑜張善政彰化縣競選總部主委的彰化縣長王惠美今天打破沈默，她抨擊中央選戰欠缺整體性的規劃，她說，國民黨應該要徹底檢討兩岸關係和方向，以及年輕人才培訓的必要性。

王惠美今參加文化局舉辦的春節揮毫活動，她在祈福扇子提筆寫了「福祿雙全」，帶來喜氣；媒體問她對於國民黨大輸有何看法，王惠美指出，整個大選過程，中央黨部欠缺整體性規劃，未來如何再栽培人才，讓人才能夠更加的年輕化，是非常重要的課題。

王惠美強調，兩岸的定位更是黨內極需深思討論，選舉結果來看傾向兩岸區塊的方向，國民黨的確也必須對兩岸路線要有好的定位。

彰化縣4席立委當選人陳秀寶、黃秀芳、謝衣鳳、陳素月，全是女生，縣長王惠美也是女生，彰化政壇出現女力崛起、女人當家，被問到此一現象，王惠美說，女性的溫柔、細膩和熱忱，跟選民的互動比較溫暖有關。

彰化縣26鄉鎮市每一個鄉鎮市民進黨總統選舉全贏，會不會擔心下一屆連任之路？王惠美說，選民的眼睛是雪亮的，她相信，選民還是會看主政者有無用心縣政，會檢視她4年內業績，政策一定要接地氣，吻合民眾真正的需求，好比說，照護長輩的區塊，要讓年輕人放心工作、有揮灑事業的空間，縣府會整合性的規劃，就現有資源做最好的分配。

快過年了，彰化縣長王惠美在祈福扇揮毫寫吉祥話。（記者張聰秋攝）

快過年了，彰化縣長王惠美在祈福扇揮毫寫吉祥話。（記者張聰秋攝）

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