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首頁　>　彰化縣

三代當立委 經濟博士謝衣鳳譜寫台灣政治傳奇

謝衣鳳當選後接受選民的歡呼。（記者顏宏駿攝）

謝衣鳳當選後接受選民的歡呼。（記者顏宏駿攝）

2020-01-12 07:32:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立委第三選區（北斗、二林、溪湖）由國民黨的謝衣鳳勝選，這也是國民黨在彰化唯一的一席，謝衣鳳頂著經濟學博士的光環，又有派系組織票作後援，順利擊敗尋求連任的民進黨對手洪宗熠。

謝衣鳳出身彰化謝家，謝氏家族在該區的經營非常穩固，從她阿公謝言信就開始當立委，媽媽鄭汝芬再接棒，但上一屆鄭汝芬大意失荊州，在「三腳督」的選局下，以6千多票敗給洪宗熠，當時親民黨的陳朝容成為「藍營的攪局者」，他拿下1萬9千多票，而這屆藍營也有「攪局者」，她是北斗鎮前鎮長楊麗香，但楊麗香只拿下8千多票，無力撼動選局致使謝衣鳳以1萬4千多票擊敗洪宗熠。

謝衣鳳頂著經濟學博士的光環成功為媽媽復仇，除了自己擁有亮麗的學經歷外，最主要是謝家在上次立委落敗後從未放棄經營，議長謝典林去年縣議員選舉即拿下選區最高票，反觀民進黨推出的縣議員在二林、溪湖區皆全軍覆沒，洪宗熠少了縣議員強力奧援，選票自然難以開拓。謝家「整軍備戰」四年對抗強敵，今年縱然「韓流消風」仍靠著紮實的服務贏得選民的心。

謝衣鳳昨天發表當選感言，她認為自己能獲勝主要是靠「青年返鄉」，她的政見能打動年輕人，未來她希望執政的民進黨能摒棄藍綠對立的思維，共同拚彰化，特別是南彰化一定要農業昇級，其次二林精密機械園區及中科四期招商引資，讓高精密產業進駐，創造就業機會。

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