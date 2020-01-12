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民進黨陳素月10.3萬選票當選 創彰化立委史上最高票數

彰化縣第四選區立委陳素月拿下10萬3740票，打破彰化歷屆最高票紀錄。（記者陳冠備攝）

彰化縣第四選區立委陳素月拿下10萬3740票，打破彰化歷屆最高票紀錄。（記者陳冠備攝）

2020-01-12 06:35:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕第10屆立法委員選舉結果出爐，彰化縣第4選區民進黨籍立委陳素月以超過5成3得票率拿下10萬3740票，大贏對手國民黨籍蕭景田7萬8603票，10萬3740票是該選區立委選舉首次有人突破10萬票天文數字，也創下彰化歷屆立委選舉最高票數，陳素月不只連任成功，也贏取更多民意。

今年總統副總統、立委選舉，彰化縣有百萬選民，開票數尤其重要，然而投票當天，南彰化部分鄉鎮就濃霧籠罩，讓原本就陷入膠著的彰化選情，充滿未知感，不過8點一到，雲消霧散天氣晴朗，近77萬人前往投票，其中第4選區有近20萬人，陳素月最後囊括10萬3740多票，打破2012年第三選區鄭汝芬的101353票，創下彰化史上最高選票。

根據中央選委會公布資料，彰化縣第四選區立委選舉人數有26萬3751人，有效票數為19萬4183票，投票率75.31％，各候選人得票情形，1號林怡彣2451票、2號洪祐輔1507票、3號蕭翠瑩3831票、4號陳素月103740票、5號蕭景田78603票、6號陳志傑2913票、7號何貝爾1138票。

這次彰化縣第四選區立委候選人多達7人，同時創下該選區歷屆參選最多候選人記錄，隨時都有可能被瓜分票源的機會，尤其面對政壇老馬蕭景田的挑戰，陳素月能以10萬3740票贏得勝選，實殊不易，也立下陳素月障礙。

彰化縣第四選區總得票（記者陳冠備翻攝）

彰化縣第四選區總得票（記者陳冠備翻攝）

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