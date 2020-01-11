蔡英文KO韓國瑜 證明年金改革、同婚非絆腳石

彰化選民沈秉炫特地從德國紐倫堡返台投票，認同蔡英文改革符合潮流，才會順利勝選。（記者陳冠備攝）

2020-01-11 23:38:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕第15任總統副總統及第10屆立委選舉結果今晚出爐，民進黨蔡英文從開票後就遙遙領先，最後以破紀錄逾800萬票，「KO」對手韓國瑜，讓不少支持者堅信這是一場民主的勝利，也讓相信改革者吐一口氣，證明蔡英文施行年金改革、同婚等政策並非影響台灣向前行絆腳石。

補教老師吳敬添說，國民黨或韓粉陷入「年金改革」的迷思，總認為蔡政府年金改革觸怒全民，但去年「有感減稅」後，大多數選民已經覺醒，覺得年金改革是正確的路，這次還給小英公道。而小英這次已經拋棄原本民進黨攻擊個人道德的老套路，改以理性的政見獲得民心。

銀行資深理專陳帥羽表示，台灣本來就是個多元包容的社會，同志議題成為選戰抹黑的對象，實屬無辜，好在台灣年輕人站在相對的高度看台灣陷入困境，國際爆發新疆人權議題、香港反送中事件，更呈現蔡英文的政策改革方向是對的，「同志亦凡人」，所有年輕人都需要平等的機會，感謝公投後蔡英文給我們勇氣，這次是台灣年輕人實實在在勇氣的展現，很高興我們都是台灣隊的一員。

在德國紐倫堡工作的沈秉炫表示，這一次選舉氛圍瀰漫「亡國感」，加上大量境外資金投入韓國瑜陣營，到處可見韓的新聞跟廣告，這反而加深年輕人的無力感，小英的改革政策符合台灣潮流，加上香港反送中事件，讓台灣民眾深知民主得來不易，台灣必須要有一名敢言主權的總統，所以這次蔡英文才會有這麼多人支持，也讓在海外工作的遊子願意回來投票，讓她繼續帶領台灣。

和美鎮民阮怡瑜認為，這次選舉是她有投票權以來最緊張與害怕的一次，因為她無法接受自己國家領導人總是亂講話、愛硬拗，韓國瑜批蔡英文是讀稿機，但她寧願我們的總統謹慎的說出每一句話，而不是亂罵人，唱衰國家；還有最關鍵的香港與中國的問題，韓讓她看不到希望，或許不會直接賣台，但總覺得會開很多門讓中國勢力進來。

蔡英文大勝讓認同同婚政策者吐一口氣。圖為示意圖。（資料照）

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