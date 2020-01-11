全綠了！一張圖秒懂蔡英文橫掃彰縣26鄉鎮

第15任總統副總統選舉結果，彰化縣整體投票率74.7%，以首善之區彰化市投票率最高77.77%，最低的是大城鄉63.62%；彰化縣26鄉鎮市蔡賴配全贏。（圖記者張聰秋翻攝）

2020-01-11 23:34:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕第15任總統副總統選舉結果，彰化縣整體投票率74.7%，以首善之區彰化市投票率最高77.77%，最低的是大城鄉63.62%，蔡賴配拿下43萬6336票狂勝韓張配29萬1835票，大贏14萬4501票；26鄉鎮市中，蔡賴配每一個鄉鎮都贏，橫掃全縣。

26鄉鎮市得票情況全綠化，對此結果，擔任蔡英文賴清德彰化縣競選總部主委的前彰化縣長魏明谷指出，台灣年輕人看到香港年輕人的抗爭，反對中國一國兩制，年輕人擔心台灣交給中國手中，台灣年輕人希望能夠過著自由民主的生活，更要守護台灣主權，年輕人相信最能堅守台灣這塊土地民主自由，唯有蔡英文才有這個能力，年輕人踴躍回家投票，表達支持蔡英文，是致勝最大的因素。

另外，彰化縣4席立委，民進黨拿下3席，跟本屆相同，對此結果，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富受訪指出，這次選舉選的比預期來的好，主要是因地制宜的選舉策略正確，好比說「喊出下架吳斯懷」、「年輕人返鄉催票成功」等。

國民黨總統大選慘輸，立委席次維持目前僅有1席，不過，版塊移動，從原本第1選區移到第3選區。

對此結果，身兼韓國瑜張善政彰化縣競選總部主委的彰化縣長王惠美，全程在國民黨彰化縣黨部從電視觀察開票過程，一臉凝重，本報記者在場問她對選結果，她不願表示意見，一旁的國民黨彰化縣黨部主委張曼莉不願受訪，原表明等開票結果再發布新聞稿說明，不過，到深夜為止還是沒有回應，手機通了也不接。

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