公主復仇記成功！陳秀寶把父親輸的都贏回來了

彰化縣第1選區立委當選人陳秀寶（中），感謝一路走來父母的支持，也為父親陳進丁（右）以些微票數落敗立委一雪前恥。（記者劉曉欣攝）

2020-01-11 22:18:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「公主復仇記」贏得漂亮！

彰化縣第一選區立委當選人陳秀寶，不只是幫民進黨改寫第1選區「鐵板藍」的神話，更是成功演出「公主復仇記」，為父親前立委陳進丁在8年前只以300多票落敗一雪前恥！

彰化縣第1選區包括鹿港區與和美區，從單一選區制度以來，都是國民黨勝選，民進黨屢敗屢戰，但4年前仍列為艱困選區，去年立委補選，推出前鹿港鎮長黃振彥，仍無法獲得勝選。

陳秀寶是陳進丁之女，在父女兩代的辛勤耕耘之下，陳秀寶已連任3屆縣議員，這次是陳秀寶第1次參選立委，從一路落後到慢慢拉近距離，主打「抗中保台」議題，喊出民進黨大團結，終於擊敗去年補選上任的柯呈枋！

這次陳秀寶贏得漂亮，主要在於鹿港、福興獲得壓倒性的勝利，連原本處於落後的秀水鄉，都在綠營大老的團結奔走下，開出漂亮的選票；而對手柯呈枋在和美、伸港與線西的基本盤，票數領先太少，鹿港、福興更是輸太多，也讓陳秀寶贏得勝選。

陳秀寶的父親陳進丁在8年前以300多票落敗，當年就是輸給王惠美，這次陳秀寶為民進黨在彰化縣第1選區贏得第1次勝利，不只是演出「公主復仇記」，尤其是在鹿港票數遙遙領先，直接打臉「鹿港女兒」王惠美，也幫父親一雪多年來的心頭之恥。

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