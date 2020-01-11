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首頁　>　彰化縣

彰化謝家公主復仇 謝衣鳳宣布當選

謝衣鳳宣佈當選立法委員。（資料照，記者顏宏駿攝）

謝衣鳳宣佈當選立法委員。（資料照，記者顏宏駿攝）

2020-01-11 18:38:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣立委第三選區國民黨候選人謝衣鳳競選總部剛剛（6時30分）宣布當選，謝衣鳳以8萬1千多票擊敗民進黨對手洪宗熠。

謝衣鳳在選區各鄉鎮幾乎都呈現領先，她的媽媽鄭汝芬上次在三腳督的局面下「大意失荊州」，這一屆謝衣鳳復仇成功，為國民黨拿下一席。

洪宗熠在各地開的票數都不漂亮，僅有埔心鄉、竹塘鄉跟對手打成五五波，而原本寄望無黨籍的前北斗鎮張楊麗香扮演攪局的角色，此情況並未發酵。上次親民黨的陳朝容拿下1萬9千多票，這次楊麗香僅拿到近8千票。

競選總部計票。（記者顏宏駿攝）

競選總部計票。（記者顏宏駿攝）

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