投票湧車潮 國道中部南下走走停停車陣長達22公里

今天上午國道1號中部彰化、埔鹽南下路段湧現大量車潮，行車速度緩慢。（記者湯世名翻攝）

2020-01-11 11:17:20

〔記者湯世名／彰化報導〕今天是總統副總統及立委選舉投票日，一早就出太陽，各地投開票所都可見到大排長龍景象，甚至有不少民眾為趕返鄉投票紛紛出門，今天上午9時過後國道1號中部南下湧現返鄉投票車潮，南下211公里一路堵回到189公里處，時速一度僅有30至40公里，22公里長的車陣緩緩前進，有用路人稱：「再怎麼樣也要回家投下神聖的一票，用選票決定自己的未來。」

今天是投票日，國道1號中部路段一早就湧現車潮，尤其中部南下路段更在上午10點過後即湧入大量返鄉、出遊車潮，其中國道南下211公里員林路段一路堵回189公里王田路段，車輛緩步前進，又以彰化、埔鹽路段時速一度僅30公里最為嚴重，國道警方也開放從南下彰化交流道之後的路肩供小型車輛通行，以紓解車潮。

有用路人就稱，平常假日雖然國道有出遊車潮，但像今天大塞車還是相當罕見，應該是用路人都趕著今天要返鄉投票，因此造成高速公路同時間湧入大量車潮，由此也可見這次總統大選激烈的程度，讓選民都想透過自己手中神聖的一票決定台灣的未來。

此外，國道1號北上209.6公里近埔鹽系統路段，上午也傳出3輛車連環追撞事故，由國道三隊處理中。

今天上午國道1號中部彰化南下路段湧現大量車潮，行車速度緩慢。（記者湯世名翻攝）

今天上午國道1號中部彰化、埔鹽南下路段湧現大量車潮，行車速度緩慢。（記者湯世名翻攝）

今天上午國道中部南下路段湧現大量車潮，國3接國1彰化系統交流道匝道甚至回堵。（記者湯世名翻攝）

今天上午國道中部南下路段湧現大量車潮，國3接國1彰化系統交流道匝道甚至回堵。（記者湯世名翻攝）

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