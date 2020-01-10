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首頁　>　彰化縣

彰化市路邊停車格春節不收費 員林、鹿港照收

彰化縣最早由彰化市於2017年1月3日開始實施路邊停車收費，實施多年收費時間為上午8時至晚上8時。（記者張聰秋攝）

彰化縣最早由彰化市於2017年1月3日開始實施路邊停車收費，實施多年收費時間為上午8時至晚上8時。（記者張聰秋攝）

2020-01-10 22:06:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年春節初夕到初五，彰化市公所宣布路邊停車不收費，但員林市、鹿港鎮照收，此舉勢必降低彰化市停車格周轉率，不利民眾和遊客停車。對此，縣府工務處長林漢斌指出，彰化市公所根據停車收費辦法規定執行，該制度實施已久，試辦期早過，目前收費也都委外，人力充裕、作業流程順暢，為避免一縣多制，會再跟公所討論研議。

據了解，彰化縣最早由彰化市於2017年1月3日開始實施路邊停車收費，實施多年收費時間為上午8時至晚上8時，元旦、農曆春節、端午節、清明節、中秋節、選舉日、颱風或豪大雨等天災，經彰化縣政府公告停止上班日則暫停收費，今年春節比照往年執行。

另外，全縣目前領有停車場登記證的路外停車場共92場，總計大車停車位84格、小車停車位9379格、機車停車位2017格，春節連假期間全部維持正常收費。部分路外停車場春節期間因需求性，收費可能調高，對此，林漢斌表示，可依照當初向縣府申請，且經縣府核准的收費標準收取，但最高不可高於登記資料的上限，且要在停車場入口處清楚告示。

縣府運輸管理科科長許僅宜表示，春節停車場需求性很高，部分私人停車場會利用春節連假漲價，為防止漫天開價，業者當初申請停車場登記證，各有登錄最高收費標準，最高收費依個案不同，全縣從每小時30元至60元不等，登記資料最高40元，就只能收40元，若被查獲超收，縣府將依法裁罰。

今年春節初夕到初五，彰化市公所宣布路邊停車不收費，但員林市、鹿港鎮照收。圖為彰化市路邊停車格。（記者張聰秋攝）

今年春節初夕到初五，彰化市公所宣布路邊停車不收費，但員林市、鹿港鎮照收。圖為彰化市路邊停車格。（記者張聰秋攝）

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