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首頁　>　彰化縣

遭抹黑當立委就買房 陳素月哽咽：亡夫留下保險金購得

彰化縣第四選區立委候選人陳素月（左2）談到 使用去世丈夫保險金購屋，反遭抹黑購地買豪宅，感到哽咽。（記者陳冠備攝）

彰化縣第四選區立委候選人陳素月（左2）談到 使用去世丈夫保險金購屋，反遭抹黑購地買豪宅，感到哽咽。（記者陳冠備攝）

2020-01-10 17:11:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕選前倒數時刻，坊間冒出各式支持語言，其中在彰化縣第四選區謠傳候選人陳素月當上立委後開始購地蓋豪宅，對此陳素月昨（9）日晚間在參加「疼惜台灣英月會」時，對台下民眾哽咽表示，十多年前丈夫車禍過世留下遺產跟保險金，她用這筆錢在丈夫故鄉永靖購屋，是完成其照顧家庭遺願，如今遭抹黑當立委財產就暴增，絕對子虛烏有，將依法追訴，以維護個人聲譽。

陳素月表示，彰化縣第四選區競爭激烈，不少路口懸掛布條，宣稱民進黨讓同婚法案過關，將造成老人家「抱嘸金孫」，還有競選對手誣指民進黨放任台中火力發電廠造成空汙，猶有甚者，近日還有有心人士刻意四處抹黑她「購地蓋豪宅」，企圖製造謠言混淆選民。

陳素月說，她是彰化媳婦，十多年前丈夫不幸因車禍過世，遺留一筆財產，後來成為購地蓋屋的資金來源，選擇落腳在永靖，無非是完成先夫照顧妻兒的心願，無法想像做為父母這樣單純的心願，竟然因為選舉的關係成為選舉耳語抹黑、霸凌孤兒寡母的工具。

陳素月也說，她自擔任縣議員起即依法進行財產申報，專職擔任民意代表、不搞事業經營，一介不取地為民服務，一生以來清清白白，無法容忍顛倒是非黑白的造假攻擊，因此對於這些捏造是非、傳遞假訊息的幕後黑手，她一定依法追訴，維護聲譽。

立法院長蘇嘉全昨晚也到場為陳素月輔選拉票，蘇嘉全針對在澳洲投誠的共諜王立強，疑似受國民黨副秘書長蔡正元和中國人士的威脅利誘，痛批國民黨竟有副秘書長層級的人士與中國方面「私通」，呼籲選民一定要出來投票，共同守護台灣的主權。

立法院長蘇嘉全（左3）也到場為陳素月輔選拉票。（記者陳冠備攝）

立法院長蘇嘉全（左3）也到場為陳素月輔選拉票。（記者陳冠備攝）

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