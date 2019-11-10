神來之手！「冠軍神帽」到鹿港龍山寺抽到上上籤

挪威三鐵好手伊登（圖左二）到鹿港龍山寺拜拜抽籤。（許玉音提供）

2019-11-10 21:57:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太神了！「冠軍神帽」本尊的挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）今天下午到鹿港龍山寺參拜，當場一抽就抽到「上上籤」，將有貴人指引，凡事大吉；這讓伊登開心極了，立刻珍藏這首上上籤！

伊登今天到鹿港龍山寺參拜，入境隨俗上香，經過英語導覽人員許玉音解說如何抽籤、博杯後，伊登先從籤詩筒抽了一支籤，再非常慎重報告自己的名字與願望，果然一次就獲得「聖杯」。

許玉音說，伊登抽到第80首籤詩，這是一首「上上籤」，籤詩內容為「直上仙岩要學仙，豈知一旦帝王宣，青天白日當明照，心正聲名四海傳」，籤詩代表有貴人指引，凡事大吉；她立刻向伊登解釋籤詩內容，伊登非常開心，也立即珍藏籤詩。

今天伊登的鹿港半日遊是隱藏版的行程，由縣長王惠美全程陪同，陪同的人都覺得伊登運勢真是旺，在東京會撿到埔鹽順澤宮「進香帽」，更一舉奪下在法國尼斯舉辦世錦賽的三鐵世界冠軍，也因此讓「冠軍神帽」爆紅，才有這趟台灣之行。

沒想到，伊登昨天抵台才表示，如果東京奧運摘金會再來埔鹽順澤宮還願，如今，連到鹿港龍山寺抽籤，都抽到上上籤，肯定明年東京奧運會「聲名四海傳」，屆時不只要到順澤宮還願，也要到鹿港龍山寺還願了！

真的神了！伊登到鹿港龍山寺一抽就是上上籤。（許玉音提供）

挪威三鐵好手伊登到鹿港龍山寺拜拜抽籤。（許玉音提供）

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