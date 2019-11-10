送給台灣的禮物？彰化青年想送的是‧‧‧

彰化青年楊子賢認為，台灣全力守護非洲豬瘟，才能讓彰化人繼續吃到爌肉飯。（記者劉曉欣攝）

2019-11-10 23:23:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年輕世代會送台灣什麼禮物？彰化青年楊子賢說，他會送一碗爌肉飯，因為身為彰化人，他愛吃彰化爌肉飯，但這個看起來小小的願意，必須所有台灣人努力對抗非洲豬瘟，才能讓爌肉飯繼續在台灣飄香！

楊子賢身為蔡英文總統連任彰化競選總部青年部主任，將於16日下午1點半到到3點，在彰化市成功社區活動中心，舉行世代同行「彰化隊」成立大會，特別設計別出心裁的活動，來代表年輕世代的主張。

楊子賢說，現在選舉造勢場合看不到年輕人，許多人以為是年輕人對於政治冷漠，但他認為不然，而是太多的造勢晚會，仍是用著傳統的選舉語言，因此，「彰化隊」成立大會要用創新的方式，以年輕人為主體，說出心中對台灣的願望。

因此，設定的主題是「彰化青年送給台灣的禮物」，有可能從小到大最珍惜的東西，也可能是最喜歡的物品，有人計畫要帶籃球，因為在台灣可以好好打籃球，可以好好看世界各國轉播的球賽，沒有任何原因可以干擾，這就是民主自由的可貴。

楊子賢說，也有人準備要帶漫畫來，認為這是精神食糧，但這看起很尋常的禮物，也正因為在台灣，漫畫故事可以不受限，也不必受審。

而楊子賢則決定要帶一碗彰化爌肉飯，他說，他喜歡吃爌肉飯，以前覺得這是件很簡單的事，但在全球面臨非洲豬瘟的威脅，一旦宣布是疫區，平民小吃就會馬上變成高貴美食，因此，台灣人能繼續吃到爌肉飯，這也是台灣人的驕傲！

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