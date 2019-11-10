「隱藏版」行程！「冠軍神帽」來到鹿港小鎮！

挪威三鐵好手伊登，搭三輪車暢遊鹿港小鎮，由彰化縣長王惠美全程陪同。（記者劉曉欣攝）

2019-11-10 19:16:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「冠軍神帽」本尊的挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden），此行來台竟然有「隱藏版」行程？原來是坐三輪車在鹿港小鎮進行半日遊，許多遊客看到伊登本人都驚喜萬分，紛紛要求伊登簽名留念！

伊登昨天抵台，立即走訪埔鹽順澤宮，引起一陣旋風，今天下午神秘在鹿港小鎮趴趴走，所到之處，也讓眼尖的遊客興奮不已。

伊登今天下午由彰化縣長王惠美全程陪同，坐著三輪車暢遊鹿港，行程非常豐富，參觀國定古蹟龍山寺，走訪鹿港老街，參觀「人間國寶」陳萬能錫雕藝術館與李秉圭木雕館，並到鹿港藝術村欣賞駐村藝術家施竣雄的獅頭製作、吳肇勳書法揮毫，還有參觀鄭應諧的金雕創作。

伊登參觀陳萬能錫雕藝術館，看到關公騎馬作品，標題是《蓄勢待發》，也做出勝利的動作，對於傳統工藝非常感到興趣；陳萬能則是送上《台灣藍鵲》半浮雕的錫藝作品，陳萬能說，台灣藍鵲是台灣特有種，最能代表台灣的獨特性。

由於伊登的「鹿港半日遊」非常低調，行程沒有對外公開，因此，當伊登出現在鹿港街頭時，許多人與伊登「擦肩而過」都覺得萬分幸運，紛紛要求合照，伊登也都來者不拒，感受到台灣濃濃的人情味。

「冠軍神帽」挪威三鐵選手伊登，參觀「人間國寶」陳萬能錫雕藝術館，看到關公騎馬作品，標題是《蓄勢待發》，做出勝利的動作。（記者劉曉欣攝）

「冠軍神帽」挪威三鐵選手伊登（圖右二），今天來到鹿港小鎮，「人間國寶」錫雕大師陳萬能（圖前排左二）送給伊登《台灣藍鵲》錫雕作品。（記者劉曉欣攝）

挪威三鐵選手伊登，坐三輪車暢遊鹿港小鎮。（記者劉曉欣攝）

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