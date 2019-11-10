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首頁　>　彰化縣

蔡英文︰很多大型建設投資進入台灣 經濟會越來越好

2019-11-10 15:49:39
總統蔡英文3天2度到彰化造勢，表示彰化很重要，跟未來國家發展息息相關。（記者陳冠備攝）

總統蔡英文3天2度到彰化造勢，表示彰化很重要，跟未來國家發展息息相關。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統蔡英文上午來到彰化縣為立委陳素月競選總部成立站台，這也是她3天第2度到彰化進行造勢，蔡英文表示，為什麼常來彰化？因為彰化很重要，未來國家發展目標跟彰化有很大關連。

蔡英文說，台灣目前經濟表現亮眼，已經連續3季經濟成長率是亞洲四小龍第1名，讓很多人都想回台投資，其中台商回台投資金額已達7千億元，彰化離岸風電，也吸引外商投資超過1兆元，還有很多大型建設投資進入台灣，已經為未來10年發展打好基礎，經濟一定會越來越好。

立委陳素月（左2）送上一張印有「民主、自由、安心生活」的單程車票給總統蔡英文（右2）。（記者陳冠備攝）

立委陳素月（左2）送上一張印有「民主、自由、安心生活」的單程車票給總統蔡英文（右2）。（記者陳冠備攝）

蔡英文指出，執政這3年多來，所率領的團隊都很努力，雖然剛開始會有點不順，也遇到一些紛擾，但現在打基礎已經完成，現在政績一件件展現出來，很多事情都已經看到成果。

蔡英文指非洲豬瘟為例，現在全亞洲都淪陷，只有台灣、日本沒有，這就是政府執行政策的魄力，另外口蹄疫事件，20年來無法解決，目前政府上任後，明年豬肉就能出口，還有芭樂，10年來政府一直希望行銷美國，都達成不了，現在已經可以出口到美國了，相信未來農業出口機會越來越多。

總統蔡英文（中）3天2度到彰化，為彰化第四選區陳素月（左）、第三選區洪宗熠（右）站台。（記者陳冠備攝）

總統蔡英文（中）3天2度到彰化，為彰化第四選區陳素月（左）、第三選區洪宗熠（右）站台。（記者陳冠備攝）

蔡英文也表示，為什麼常來彰化？因為彰化很重要，未來國家發展目標跟彰化有很大關連，希望民進黨彰化提名立委都能當選，這樣才能跟國家溝通、服務，她推薦陳素月，因為她擔任民代歷練完整，進入國會表現也可圈可點，尤其農田水路建設，讓淹水現象不再，另外交通問題皆能為地方爭取預算，這樣的立委我們要用選票把她留在國會。

蔡英文呼籲大家要去投票，原因是台灣目前最驕傲的是「有民主、有自由」，走出去都有風，因此吸引外商來台投資，但對岸中共打壓不斷，要求主權讓步，看看現在香港街頭爭得就是民主自由，因為沒有主權，主權就是2300萬台灣人擁有的，因此我們一定要守護，我們要怎麼選擇，國際都在看，因此明年1月11日就是展現台灣人決心的時候了，呼籲大家一定要去投票，守護主權。

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