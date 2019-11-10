賴清德：彰化是民主聖地，台灣千萬不要做第二個香港

賴清德（中）指出彰化是民主聖地，台灣不要做第二個香港。（記者陳冠備攝）

2019-11-10 13:26:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨彰化縣第4選區立委陳素月競選總部今午成立，現場湧入3千人潮，前行政院長賴清德到場為她披上競選彩帶。他指出，彰化是台灣選舉的指標站，面對中國國家主席習近平只有一個中國原則，彰化是民主聖地，台灣千萬不要做第二個香港。

賴清德今日9點40分南下彰化埔心武聖宮，為黨籍提名立委彰化縣第3選區洪宗熠站台造勢，10點來到員林市為第4選區提名立委陳素月競選總部成立站台，他為陳素月披上競選彩帶，並鼓舞現場群眾一起高呼「當選！」。

賴清德上台就懇求大家票投陳素月，因為在他擔任行政院長任內，就感受到她對農民的關心，而且陳素月是專職立委，沒有任何投資或其他工作，所以全心奉獻，推動員林鎮升格為員林市、台76、東彰快速道路等交通整頓，以及長照中心、幼托中心等教育設施，這都是陳素月爭取的，呼籲大家支持「骨力」的陳素月。

對於來到彰化輔選，賴清德指出，陳素月當選有指標性意義，尤其面對中國國家主席習近平曾說九二共識，並沒有國民黨所說的一中各表空間，只有一個中國原則，如此下台灣只有一條路，就是一國兩制，而彰化是民主聖地，人民一定要做正確選擇，千萬不要做第二個香港。

賴清德也說，國民黨的「頭人」竟還要與中國簽和平協議，和平協議若有用，西藏就不會這麼悽慘，因此，這場選舉，除了要選出優質、認真打拚的立委，也要選出一個可以守護台灣主權、維護台灣民主的總統，因此蔡英文一定要當選、立委要過半。

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