出席中醫師後援會 蔡英文：施政剛開始不順、如今地基打好了

總統蔡英文今天在彰化花壇出席全國中醫師後援會成立大會，跟民眾打招呼。（記者劉曉欣攝）

2019-11-10 13:14:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文今天在彰化花壇出席全國中醫師後援會成立大會，蔡英文表示，現在執政團隊是實心做事、努力做事的團隊，雖然剛開始有些不順的地方，這是因為要做很多改革，如今地基打好了，就都可以看到成果了！

蔡英文指出，剛開始不順的地方，這是因為要做很多改革，而且有時間的壓力，拚經濟，讓台灣的建設、內需做得起來，這都是在打地基，但也因此有民眾認為為何政府要這裡開一個戰場，那裡開一個戰場，好像滿紛擾的，但如今地基已經打好了，就可以看到成果。

蔡英文舉減稅為例，這是有史以來，規模最大的減稅，這是在2016年進行規畫，在2017年立法院通過，在2018年實施，而民眾在2019年繳稅時才會有感，許多的大計畫，從發想、規畫、立法、實施都需打地基，才能見到成果；前瞻基礎建設也是一樣，當初對手在立法院拉扯，在很痛苦的過程才通過，但如今不分政黨，都在全力爭取前瞻建設。

總統蔡英文今天在彰化花壇出席全國中醫師後援會成立大會。（記者劉曉欣攝）

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