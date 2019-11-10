伊登戴冠軍帽 領跑田中馬

伊登味全馬組、半馬組鳴笛起跑。（記者陳冠備攝）

2019-11-10 09:21:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕世界冠軍挪威鐵人三項好手伊登還願之旅第2天，今天一早來到彰化田中參加「台灣米倉田中馬拉松」賽事，他特別戴上「冠軍帽」來為參賽選手們打氣，不斷用中文說「加油！加油！我愛你」，鼓舞士氣，他也允諾，明年東京奧運比賽結束，他會再找時間來台灣參加三鐵賽事，體驗在台灣比賽的感覺。

有「最有人情味賽道」美名的田中馬拉松今年有16500名跑者參加，是國內4大馬拉松賽事，賽道途中充滿豐盛美食與熱情啦啦隊，讓跑者永生難忘，伊登受彰化縣政府之邀，前來體驗「人情味」，品嚐當地美食「高麗菜飯」等，他也現學現賣，「加油！加油」、「我愛你」等中文，為選手加油打氣。

今年田中馬拉松賽事分為全馬組、半馬組以及健跑組3個組別，伊登在彰化縣長王惠美等人陪同下先為全馬、半馬組賽事鳴槍，7點走下舞台為健跑組領跑，7點40分再與眾人到三潭國小體驗3公里短程路跑，跑入田中市區，享受跑者天堂，人情味滿溢的氛圍。

伊登透過翻譯時表示，非常感謝邀請他來這裡，希望未來他還有機會回來台灣，很高興跟所有跑者一起在這邊，也祝所有跑者跑出好成績。他今天與縣長一起跑短程路跑，感受一下好玩的，他也提到，因為明年要參加東京奧運，也許2021年就會來台灣參加三鐵賽，感受一下台灣的風采。

台灣米倉田中馬拉松今晨起跑，吸引16500人參賽。（記者陳冠備攝）

挪威選手伊登（中）戴著冠軍帽與彰化縣長王惠美（右）為田中馬拉松賽事領跑。（記者陳冠備攝）

伊登不斷揮手也說中文「加油！」為跑者打氣。（記者陳冠備攝）

跑者見到伊登，開心地揮手回應。（記者陳冠備攝）

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