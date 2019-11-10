田中馬拉松開跑 一早先擠爆台鐵加班車、田中火車站！

「田中馬拉松」今天在舉辦，不少參賽者搭乘台鐵來參加，讓台鐵加班車「爆滿」，田中火車站也塞滿人潮。（圖：曹忠猷提供＼文：記者林良哲）

2019-11-10 09:00:47

〔記者林良哲／彰化報導〕號稱台灣最有人情味的 「2019台灣米倉田中馬拉松」，今天在彰化縣的「田中小鎮」舉辦，由於參加人數多達16500人，加上前來加油、打氣的親友，使得清晨台鐵開出加班車「爆滿」，而小小的田中火車站也塞滿人潮，見證一年一度的「小鎮盛事」。

田中鎮只有41000多人，位於當地的田中火車站屬於「二等站」，運務量不大，能應付平時通勤、旅遊需要，但在今天清晨，大批人潮從南、北擁入，使得台鐵開車的平日班次以及加班車，不但班班客滿，而且還讓田中火車站出現「萬頭竄動」的難得景象。

今天是田中鎮最熱鬧的一天！從台中市前來參加田中馬拉松的參山國家風景區管理處副處長曹忠猷說，清晨加班車滿滿人潮，大家都是去參加田中馬拉松，人群中夾雜星馬口音的「福建話」與「廣東話」，就像大甲媽祖遶境一樣，田中馬已成為國內外跑友一生必去的經典路線！

除此之外，今年的田中馬拉松今年不僅有世界三鐵冠軍伊登（Gustav Iden）加持，創造活動話題，而補給站供應的食物也相當豐盛，甚至首次大量供應龍蝦、牛排，難怪被譽為「台灣最有人情味的馬拉松」 。

田中火車站今天清晨擠滿了在參賽者。（圖：曹忠猷提供＼文：記者林良哲）

田中鎮站屬於「二等站」，平時運務量不大。（資料照，記者顏宏駿攝）

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