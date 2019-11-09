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首頁　>　彰化縣

神帽解秘！伊登順澤宮還願 首揭「為何戴它參賽」

伊登到順澤宮還願。（記者顏宏駿攝）

伊登到順澤宮還願。（記者顏宏駿攝）

2019-11-09 19:32:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕挪威鐵人三項好手伊登今天下午來到「冠軍帽的發源地—埔鹽順澤宮」，他在神明前首度揭露，之所以在會撿起來，是因為它是漢字，覺得有股神秘力量，比賽之所以戴上它，是因為漢字很特別，可以跟其它選手作區別，沒想到一頂帽子為他帶來好運，伊登還許下諾言，若明年東京奧運拿到冠軍一定還會再來還願。

伊登一下車就受到鄉親熱烈的歡迎，廟方以獅陣來迎接他，看到現場每個人都戴著跟他一樣「冠軍帽」，他覺得「好神奇」。

伊登被引導到大廳，做叩首、獻花、獻果、獻香等禮儀，他暗自許願，「如果明年東京奧運能拿冠軍，一定會再來還願」。

伊登受訪時表示，這頂帽子在日本街頭撿到，覺得有一股神秘的力量，這次來台灣，除了祈福許願外，也希望把運動的精神傳播到各地。

他也首度揭露「為何會戴它參加比賽？」他說，他在東京街頭撿到時，不知上頭寫什麼，問日本朋友，只知跟「漢字」有關，漢字有可能來自中國或台灣，因為上面的字很特別，他參加比賽時可以跟其它選手作區別，便將其戴上，沒想到帶來好運。

伊登到順澤宮還願。（記者顏宏駿攝）

伊登到順澤宮還願。（記者顏宏駿攝）

伊登到埔鹽順澤宮。（記者顏宏駿攝）

伊登到埔鹽順澤宮。（記者顏宏駿攝）

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