得彰化得天下？綠營府院黨精鋭盡出 拉抬立委選情

蘇貞昌拉抬洪宗熠聲勢。（記者顏宏駿攝）

2019-11-09 15:07:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨府院黨高層，這3天精銳盡出，分進合擊，全力拉抬彰化縣4名黨籍立委參選人選情，昨天先由總統蔡英文打頭陣，今天則有行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，明天蔡英文與前行政院長賴清德以及黨主席卓榮泰共同拉抬陳素月聲勢，民進黨把彰化縣視為攻擊發起線，全黨齊心合力，希望應驗「得彰化者得天下」。

昨天蔡英文到彰化西南角為尋求連任的立委洪宗熠拉抬選情，除了到慈恩養護中心視察長照成果外，還到號稱「風頭水尾」的大城鄉。

大城鄉位於彰化縣的最西南，城鄉差距頗大，鮮少有總統蒞臨，昨天蔡英文到地方信仰中心咸安宮參拜，受到鄉民的熱烈歡迎。

今天上午蘇貞昌和陳其邁都到溪湖鎮參加「彰化縣小英姊妹會暨新住民後援會」成立大會，兩人共同拉抬陳秀寶、黃秀芳、陳素月、洪宗熠氣勢。蘇貞昌特別肯定洪宗熠努力爭取台76線延長線的交通建設，隨後他到芬園鄉寶藏寺、員林市妙化堂、和美鎮福德宮參拜。

明天陳素月競選總部成立大會，前行政院長賴清德將為陳素月披掛彩帶，包括卓榮泰、余天等多位黨內大咖都將上台為陳素月助講，蔡英文則是壓軸。

彰化縣向來是藍綠政治版圖的分水嶺，歷來大選更有「得彰化者得天下」之說，藍綠實力旗鼓相當，去年縣長一役民進黨的魏明谷輸給國民黨的王惠美多達10萬票，這次民進黨佈下重兵，希望總統及立委選戰能扳回一城。

陳其邁拉抬洪宗熠、陳秀寶聲勢。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法