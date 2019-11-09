「冠軍神帽」主人本尊現身 明天領跑田中馬

挪威3鐵選手伊登（右2）前來台灣，彰化縣長王惠美（中）到桃園機場迎接。（圖：彰化縣府提供）

2019-11-09 12:06:30

〔記者林良哲／彰化報導〕今年9月8日，挪威3鐵選手伊登（Gustav Iden）頭戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮「進香帽」，奪下在法國尼斯舉辦世錦賽的3鐵世界冠軍，造成「冠軍神帽」爆紅，伊登接受彰化縣政府邀請來台參加田中馬今天上午抵台，彰化縣長王惠美特地前往桃園機場接機，伊登將在彰化進行為期3天的感恩之旅。

王惠美與伊登見面時，親自為他戴上迎賓花圈，致上最誠摯的祝福。而2人將於今天下午前往埔鹽順澤宮還願，10日上午6時到田中鎮景崧文化教育園區共同領跑田中馬拉松，期待以運動帶動彰化的經濟。

彰化縣長王惠美今天上午搭車北上前往桃園機場迎接伊登。王惠美表示，伊登當初因頭戴埔鹽順澤宮帽勇奪三鐵比賽冠軍，與彰化牽起了特別的緣份，也由於這個緣份，將台灣彰化埔鹽順澤宮的品牌行銷至國際，讓更多外國朋友認識彰化、認識埔鹽順澤宮，很謝謝伊登；艾登則是感謝彰化縣政府的邀請，讓他能到台灣和大家見面。

伊登將在彰化進行為期3天的感恩之旅，感謝神明的福澤庇佑、體驗彰化美好的人文風情，並感受田中馬拉松賽事的活力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法