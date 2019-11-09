韓國瑜失言民調不降反升 蘇貞昌：搶版面愈看愈頭大

行政院長蘇貞昌（中）今天到彰化縣芬園鄉寶藏寺參拜，並為立委參選人黃秀芳加油打氣。（記者張聰秋攝）

2019-11-09 11:27:31

〔記者張聰秋／芬園報導〕行政院長蘇貞昌今天到彰化縣拜廟，並為民進黨提名4位立委參選人加油打氣，首站在芬園鄉寶藏寺，被問及國民黨總統參選人韓國瑜發言不恰當，民調卻又稍稍上升，蘇貞昌對此認為，如此操作手法只會讓人民愈看愈頭大、愈看愈搖頭。

蘇貞昌今到彰化縣將跑7個行程，當中參拜3間廟宇，上午在北彰、中午到南彰，下午再回到北彰，第一站在古蹟芬園寶藏寺受訪時，對於韓國瑜的言論爭議，民調竟不降反升，蘇貞昌抨擊韓國瑜做了錯誤的示範。

蘇貞昌說，大家知道台灣的民主經過一代一代的努力，已經非常深入民間，大家都在看公眾人物的表現、一言一行，尤其要選總統的候選人，言行更是被檢視，我們希望要出來競選的人應該要注意自己的言行，這樣子才不會讓人民愈看愈頭大、愈看愈搖頭。

蘇貞昌進一步指出，這樣或許能佔版面，但是這是很不好的示範，對民主也不好，也不是一個總統候選人該有的作為。

蘇貞昌（右）認為韓的選舉策略是在搶版面。（記者張聰秋攝）

蘇貞昌今到彰化縣將跑7個行程，當中參拜3間廟宇，第1站抵達芬園鄉寶藏寺。（記者張聰秋攝）

行政院長蘇貞昌（前排右4）今到芬園鄉寶藏寺參拜，參加立委參選人黃秀芳芬園後援會成立大會。（記者張聰秋攝）

行政院長蘇貞昌（中）今天到彰化縣拜廟，並為民進黨提名4位立委參選人加油打氣。（記者張聰秋攝）

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