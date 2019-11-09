彰化最牛釘子戶！留門柱當停車場 奇景將拆遷

張姓住戶曾為「捍衛祖產」經營百年的雜貨店，已歇業多年。（記者陳冠備攝）

2019-11-09 10:38:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市山腳路2段10年前辦理道路拓寬，幾乎所有屋主同意徵收，只有1戶屋主拒拆遷，宣稱要「死守祖產」，留著門柱在馬路中間當停車場成為奇景，對此員林市公所透過都市計畫委員會將該土地編定為道路用地，近日終於通過內政部審議通過，員林市長游振雄近日前往現場會勘，表示盼縣政府能盡快辦理用地徵收，早日解決山腳路塞車問題。

該釘子戶位在山腳路二段通往東西向快速道路林厝交流道前方崙雅巷路口，道路原本僅約6米寬，且彎曲狹窄，導致車禍頻傳，2008年公路總局與員林公所花費3千多萬元徵地，計畫將道路截彎取直，拓寬至12米，有34住戶同意，但緊鄰路口的張姓住戶認為，這塊土地是祖產，且有開業百年雜貨店，拒絕徵收，並保留4間民宅，猶如分隔島屹立道路中間，被當地居民稱最牛釘子戶。

不過新路開通後，雜貨店根本無法經營，沒多久就關門，民宅也無人居住，閒置多年，有民眾甚至拿來當停車空間，亂象令用路人傻眼，根本未有效解決山腳路塞車問題。

對此游振雄表示，該地編定非屬道路用地，只能協商徵地，所方10多年來與地主一直無法達成共識，因此透過縣都市計畫委員會審議，辦理變更道路用地，今年8層送內政部再審議，終於在10月29日內政部都市計畫委員會第956次會議審議通過，讓用地編定變更為道路用地。

游振雄說，待收到內政部審議通過公文後，將立即通報縣府辦理徵收，該畸零地面積約20坪，另有周邊徵收土地共約近百坪，若經協議價購未果，將會以市價徵收，希望雙方能儘快達成共識，還給山腳路順暢道路。

年紀9旬的張姓住戶表示，並非不願徵收，因目前土地有多名持有人共有，需大家一起來協議，也還沒收到道路變更通知，也希望跟大家一起解決用路問題。

有地方民眾表示，當初該地徵收1坪約4萬，張姓地主要求超過行情以上價格才肯賣，雙方談不攏，加上此地屬私人用地，不能強制徵收，因此釘子戶才會一直擱置至今。

原本應拓寬12米南北向道路，住戶不同意，只能分為兩半，4間民宅如分隔島屹立道路中間。（記者陳冠備攝）

山腳路上的釘子戶，其中一戶拆得只剩門柱，有民眾利用空間，拿來停車。（記者陳冠備攝）

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