母子三屍命案》被視如己出的養女 竟遭前男友狠殺

死者自幼被收養，逢年過節都會回養母家。（記者顏宏駿攝）

2019-11-08 22:13:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中市的母子三屍命案的被害人陳女，從小就被收養，養父早年因車禍去世，但養母及家族中人將她視如己出，阿公是一家之主，熱衷宮廟和政治事務，為地方聞人，家人都想不到她與孩子會命喪前男友手中。

29歲的陳女與凶嫌陳男是老情人，10年前就認識交往，但後來兩人分手。陳女8年前嫁給南投縣的田男，生下一女一子，但近年田男對她家暴，兩人婚姻關係生變，陳女與陳嫌舊情復燃在台中同居。

陳女去年12月產下一子一女雙胞胎，但這對雙胞胎的生父究竟是陳男還是田男，還要進一步查證，因為陳女懷孕時就與早與田男關係生變。

陳女逢年過節都會與前夫回養父家，她的伯母說，陳女的阿公熱衷宮廟和政治事務，也曾參選鄉代但失利。

伯母說，陳女返家會跟鄰居噓寒問暖，她有看過這對雙胞胎，長相非常可愛，大家都非常疼愛，沒想到跟著媽媽突遇橫禍，大家都非常不捨。

陳嫌犯後到網咖躲藏。（記者顏宏駿翻攝）（記者顏宏駿攝）

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