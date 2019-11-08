母子三屍命案》凶嫌鎮定躲網咖 警上門還呼呼大睡

陳嫌（站立者）做案後鎮定躲在網咖。（記者顏宏駿翻攝）

2019-11-08 20:39:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕犯下台中市母子三屍命案的陳姓凶嫌，勒死陳女母子後第2天跑回彰化老家躲藏，整日窩在網咖內睡覺、打電玩，渾然不知已被警方鎖定，今天上午10時台中警方到網咖逮人，陳嫌還呼呼大睡，見到警方到來，乖乖束手就擒。

陳嫌對母子三人痛下殺手，昨天下午若無其事地回到彰化，他老家在二林鎮，4時30分來到溪湖鎮彰水路一間網咖，先付了200元，買到8個小時，但逾時仍未離開，繼續在店內呼呼大睡，直到今天上午警方上門，把他叫醒，陳嫌醒來，自知難逃，乖乖束手就擒。

陳嫌進入網咖時，刻意從後門進入，選擇最邊角的一個位置，起身時總是東張西望。

網咖業者說，過去從未看陳嫌上門消費，嫌犯情色自若，時而打電玩，時而睡覺，並無什麼異狀，他是從監視畫面才發現陳嫌一直東張西望。

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