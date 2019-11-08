彰縣遊蕩犬失控 2021年暴增到3萬隻 議員促劃分人犬空間

時代力量彰化縣議員吳韋達，直指彰化縣流浪狗和遊蕩犬增加速度已失控。（記者張聰秋攝）

2019-11-08 20:33:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕時代力量彰化縣議員吳韋達今（8）日帶著議會犬「蜜雪兒」進議事殿堂質詢，他直指寵物狗討人喜愛不會遭人排斥，街頭流浪狗竟被鄙視排擠，問題出在人狗生存空間產生高壓對立。他直指，彰化縣流浪狗和遊蕩犬增加速度已失控，明、後年恐暴增1倍達到3萬隻，縣府再不正視問題的嚴重性，未來會更難以收拾。

吳韋達指出，根據各個組織和研究機構報告，遊蕩母犬需超過8成絕育，才能做到數量平衡控制，目前全縣1年接受TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回放）犬隻才1000隻，根本跟不上年增3500隻到4000隻數量，甚至今年恐飆升到5000隻，結紮追不上繁殖速度怎麼辦？每年光是新生幼犬就已經超越TNVR的隻數，還不納入未接受TNVR之外其他流浪狗隻還不斷一直生。

吳韋達直言，縣內流浪狗和遊蕩犬隻繁殖和增加的速度已經失控，明、後年恐由目前1萬5000多隻暴增1倍，達到3萬隻以上，即使縣府從今年6月19日起啟動全面捕捉的作為，的確抓了以後減少民怨，也解決街頭人犬衝突，但造成收容中心爆量，爆棚後衍生死亡率快速上升的問題，去年收容中心幼犬死亡率約5％，今年增加到17.6%，死亡率激增對狗也是相當的不公平。

他建議縣府農業處取經外縣市作為，並請益動保團體，學習外縣市挑選不具攻擊性的流浪犬隻，訓練校犬、社區犬、療癒犬、照護犬，讓經過訓練的犬隻在適當地點與人和平共處，同時也學北部縣市開放定點定時餵食流浪狗，地點避開社區，同時讓餵食者穿背心辨識，做好管理登記，解決現況一群愛爸愛媽人士擔心被罵而摸黑餵養。

對此，縣府農業處長邱奕志表示，彰化縣遊蕩犬在2015年約7000隻，去年底增加到1萬6000多隻，目前收容中心約306隻，的確已經有點超載，縣府目前積極規劃增加收容空間，同時尋覓新的流浪動物收容中心的建置地點。

「蜜雪兒」議會犬今成了議會殿堂的嬌客。（記者張聰秋攝）

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