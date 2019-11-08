驚！腫瘤大到吃穿右臉 大馬女跨海來台求醫

劉美玉右側腮腺腫瘤大到吃穿右臉，跨海來台求助彰基院長陳穆寬（右），以內視鏡切除腮腺腫瘤。（記者湯世名攝）

2019-11-08 12:12:51

〔記者湯世名／彰化報導〕58歲的馬來西亞籍女子劉美玉，長期受右側腮腺腫瘤困擾，當地醫師告知術後很可能會臉歪嘴斜或腫瘤復發，讓她遲遲不敢開刀，轉而尋求中醫治療，不料腫瘤不僅沒縮小，甚至大到吃穿右臉，不僅嚴重影響外觀，心靈更遭受打擊，因緣際會跨海來台求醫，經由內視鏡切除腮腺腫瘤，術後外觀完全正常，沒有臉歪嘴斜的後遺症出現，並在術後3天順利出院。

劉美玉今天現身說法表示，她以貼中藥藥膏在右臉的方式，足足貼了2個月，不料腫瘤不見縮小，竟然不斷擴大，最後甚至突破右臉皮膚，把她嚇壞了。求助無門的她，在網路上搜尋相關文章，得知彰化基督教醫院院長陳穆寬是耳鼻喉科與頭頸外科的國際級教授，治療口腔癌及頭頸部腫瘤的經驗非常豐富，彷彿看見生機，隨即向彰基海外醫療中心尋求協助，上月底專程從馬來西亞來到彰基接受檢查及安排手術。

陳穆寬深知顏面神經對病人的重要性，也了解劉女對於外觀的在意，使用內視鏡手術把鏡頭深入切口，藉由內視鏡的放大倍率將神經清楚的分離出來後，將5X4公分、厚度3公分的腫瘤完整切割下來，整體皮膚切掉6X4公分，經由內視鏡切除腮腺腫瘤，手術安全性高，大幅減低神經在術中受損的機率。劉女在手術後的外觀完全正常，沒有馬來西亞當地醫師所說的臉歪嘴斜後遺症出現，並且在手術後第3天順利出院。

陳穆寬表示，腮腺腫瘤最常見的為多形性腺瘤（pleomorphic adenom），並且有一定機率的惡性比例，復發性也相當高，病人若延遲治療時間導致腫瘤隨著時間愈來愈大後，未來壓迫神經導致顏面神經麻痺、臉歪嘴斜的機率大增；如果是惡性的腫瘤，手術的難度就更加的高。如果病人遲遲找不到有經驗為他手術的醫師，轉而尋求中醫治療，反而導致腫瘤吃穿皮膚，增加手術困難度。

劉美玉受右側腮腺腫瘤困擾，貼藥膏治療不但沒縮小，甚至大到吃穿右臉，讓她大受打擊。（記者湯世名攝）

劉美玉右側腮腺腫瘤大到吃穿右臉，跨海來台求助彰基院長陳穆寬（右），以內視鏡切除腮腺腫瘤。（記者湯世名攝）

劉美玉右側腮腺腫瘤大到吃穿右臉。（記者湯世名攝）

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