預約單消化完！順澤宮「冠軍神帽」每日限量發放

冠軍帽改採現場發放。（記者顏宏駿攝）

2019-11-08 09:31:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化埔鹽順澤宮「冠軍神帽」超搶手，目前已發出6萬多頂，廟方一度以作業方便為由，暫停再接單，如今之前預約單量已消化完畢，現在採每日限量當場發放，平日一天100頂，假日分上下午共500頂，發完為止。

這頂全台最搶手的「宮廟帽」從今年9月初爆紅以來，先後有王金平、郭台銘、蔡英文、韓國瑜等政壇大咖戴過，如今因挪威鐵人三項好手來台，索帽人潮從未間斷。目前已無「預接單」，只要來廟裡上香，就有機會拿到，週日下午場更特別開放給彰化以外縣市的朋友。

廟方主委魏信顧說，平日廟裡準備100頂，週六、日分上下午，上午200頂，下午300頂（僅限非彰化縣民眾可領取）。

魏信顧表示，這是廟方跟香客結緣的信物，只要來廟上香、拜拜，一人限索一頂，每日從上午8點開始發放，下午2點開始，數量發完為止，假日因為外地香客多，所以週日下午把機會都留給遠道而來的外縣市民眾。

冠軍帽改採現場發放。（記者顏宏駿攝）

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