獨家》狹路相逢大水鹿 山友：四目交接只剩30公分

清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福，手指營區沙地有水鹿經過的足跡。（記者陳冠備攝）

2019-11-07 22:28:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的有鹿！彰化縣清水岩露營區附近有許多登山步道，近日有民眾登山時，發現有一頭帶角的水鹿在營區覓食，水鹿發現人也不逃離，還走到面前，距離最短只剩30公分，雙方隔著圍籬相望十數秒才離去。山友事後仍不可思議地驚呼「這是真的嗎」！清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福今日現場勘查，發現留有大量水鹿足跡，他認為，應該是近日無雨，山區缺水，水鹿才會走到山腳下覓食。

清水岩露營區位在八卦山脈山腳下，其後方有挑鹽古道等多條登山步道，近期有登山客發現水鹿出沒，偶遇時感到驚喜，不過今年3月發生水鹿遭獵殺，古道上留下長長血跡，引起震驚，水鹿也消失蹤影，直到近日又在清水岩後方山區發現水鹿摩擦痕跡，本月3日，華山基金會田中站站長陳春程前往登山，還沒走到登山口，就在清水岩露營區後方撞見一頭帶角的公水鹿疑似在覓食，不僅沒攻擊性，還往他靠近，溫馴模樣令他驚訝不已。

陳春程表示，經常利用傍晚時間到附近運動，當天他準備進入登山步道時，發現圍欄內一陣騷動，結果竟是一頭水鹿從草叢走出來，牠也不逃，還緩緩向他趨前，雙方四目交接10多秒才轉頭離去；他說，他身高175公分，看這頭大水鹿還要仰視，可見水鹿體型相當高大。

他等水鹿走遠才想起拿手機拍攝，不斷自言自語說「這是真的嘛？是鹿耶」？也覺得清水岩真是好地方。

對此，陳慶福表示，從影片跟現場足跡判斷，該頭水鹿應是成年公水鹿，且有一定年紀，研判應是數年前遭飼主野放流浪的水鹿之一，因為清水岩露營區後方就是長青自行車步道，由於近日無雨，山區水源缺乏，可能是想走到山腳下來覓食找水源，結果誤闖營區被撞見。

陳慶福說，這批水鹿在此應該已經適應定居，才會頻頻被發現，呼籲民眾遇到水鹿時，盡量保持距離，不挑釁就不會有攻擊性。

民眾到清水岩登山，發現有公水鹿出沒，人鹿四目交接，令山友驚喜不已。（記者陳冠備翻攝）

地面上的水鹿足跡清晰可見。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法