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彰化驚傳人倫悲劇 女兒持刀刺死父親
2019-11-07 18:08:42
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市5日傳出一起民宅發生凶殺案件，巫姓女子（29歲）疑似不滿父親指責，趁深夜父親入睡時，持水果刀朝他頸動脈刺去，導致大量失血，送醫後仍不治身亡，初步偵查，巫女疑似精神狀況不穩定，當晚父女又起口角而釀成這起人倫悲劇。檢方偵訊巫女後，依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，於今（7）日向彰化地方法院聲請羈押，上午裁准。
警方初步調查，巫女與父親巫男（57歲）同住，5日晚間11點，巫女行凶後躲藏至附近公園，警方獲報到公園逮捕巫女，並返回案發現場，扣得犯案凶器水果刀。
彰化地檢署表示，檢方獲報後立即前往案發現場勘驗，同時指示分局偵查隊成立專案，初步研判死者係因失血過多死亡，因巫女疑似有憂鬱症及精神不佳狀況，檢方將儘速解剖釐清死者死亡原因及犯嫌行凶動機。