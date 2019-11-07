為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

彰化驚傳人倫悲劇 女兒持刀刺死父親

員林傳出女殺父凶殺案，彰化地檢署依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，將巫女聲請羈押獲准。（資料照）

員林傳出女殺父凶殺案，彰化地檢署依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，將巫女聲請羈押獲准。（資料照）

2019-11-07 18:08:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市5日傳出一起民宅發生凶殺案件，巫姓女子（29歲）疑似不滿父親指責，趁深夜父親入睡時，持水果刀朝他頸動脈刺去，導致大量失血，送醫後仍不治身亡，初步偵查，巫女疑似精神狀況不穩定，當晚父女又起口角而釀成這起人倫悲劇。檢方偵訊巫女後，依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，於今（7）日向彰化地方法院聲請羈押，上午裁准。

警方初步調查，巫女與父親巫男（57歲）同住，5日晚間11點，巫女行凶後躲藏至附近公園，警方獲報到公園逮捕巫女，並返回案發現場，扣得犯案凶器水果刀。

彰化地檢署表示，檢方獲報後立即前往案發現場勘驗，同時指示分局偵查隊成立專案，初步研判死者係因失血過多死亡，因巫女疑似有憂鬱症及精神不佳狀況，檢方將儘速解剖釐清死者死亡原因及犯嫌行凶動機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逆子弒父 全家求法官判他死
2019-09-28 05:30

逆子弒父 全家求法官判他死
為了男友教唆弒母還想弒父 19歲少女冷血策劃對話曝光
2019-09-10 15:49

為了男友教唆弒母還想弒父 19歲少女冷血策劃對話曝光
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
美16歲青少年「不想整理房間」 怒持槍射殺父親、擊傷弟弟
2019-08-30 23:37

美16歲青少年「不想整理房間」 怒持槍射殺父親、擊傷弟弟
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

網友回應

彰化縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播