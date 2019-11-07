蛤？明明是質詢 方仰寧被縣議員打100分

彰化縣警察局長方仰寧，接受縣議員張雪如質詢提問，全數對答如流。（記者劉曉欣攝）

2019-11-07 19:50:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕官員接受質詢被考試，還能夠連過四關，拿下100分？沒錯！彰化縣議員張雪如，今天在縣議會定期大會上質詢縣警局長方仰寧，要求回答家暴、性侵等三大考題，沒想到，方仰寧對答如流，連張雪如都不敢置信！

回答家暴、性侵、恐怖情人 全過關

「五連霸」的縣議員張雪如表示，她長期以來關心兒少、家暴與性侵等議題，每次有新的警察局長來報到，她都會提出相關的考題，但有的局長從第一題「保護令有那幾種？」就卡關，更別說可以連答四題，這還是她當縣議員17年來的第一人。

張雪如指出，她今天所出的考題，第一題是保護令有幾種？第二題是請說明預防性羈押，第三題是恐怖情人條款，沒想到，方仰寧的回答幾乎是「標準答案」，連坐在後方備詢的社會處長王蘭心都點頭稱道，只能說是方仰寧很用心，真是太厲害了。

張雪如當場給方仰寧打100分，直誇方仰寧未來會「發光」、「發亮」，也一定會「升官」，並豪邁地說，不然來「相輸」？

縣議員凃淑媚也質詢方仰寧每個月回台北住家幾次，方仰寧回答「1、2次」；凃淑媚指出，這根本違反「一例一休」，建議認真做事的方仰寧可以「放手一點」，讓下面的人都可以發揮，這樣頭髮就不會那麼白。

對於通過議員的連環考，方仰寧低調表示，這些都是身為警官應該知道的事情，包括恐怖情人條款，都有去上課，了解最新資訊。

老家在彰化和美的方仰寧，今年調任彰化縣警局的局長，由於方仰寧是太陽花學運時鎮暴指揮官，也因此成為全國最高知名度的警官，在縣議會也是經常被點名質詢的官員。

彰化縣議員張雪如出題考方仰寧，對方仰寧全數答對，立刻給100分。（記者劉曉欣翻攝）

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