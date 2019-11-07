向《猛毒》致敬！調酒王子以「共生體」奪花式調酒比賽亞軍

向《猛毒》致敬！調酒王子莊家豪以「共生體」奪亞軍。（記者劉曉欣攝）

2019-11-07 14:27:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕當調酒不只是調酒！建國科大學生莊家豪，變裝為電影《猛毒》一片中的主角，參加蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽，調出「共生體」作品，拿下花式調酒組的亞軍。

「調酒徹底改變了我！」莊家豪說，他原本是個很內向的人，但因為喜歡調酒，從高中開始成為選手，每當比賽就必須站在群眾前面來甩瓶、調酒，原本雙手都發抖，但為了在比賽拿到好成績，就要克服現場緊張感。

莊家豪說，甩瓶是花式調酒基本動作，為了練好甩瓶，就是一練再練，「摔破了無數個玻璃瓶」，才能練到完美，但有時比賽還是會失手，會掉在地上，如果是以前內向的他，就會覺得「完蛋了」；如今身經百戰後，越來越能面對自己的「失手」，一旦比賽時甩瓶掉了怎麼辦，很簡單，就是「撿起來」。

莊家豪說，練調酒的花費很大，他必須在父親工廠打工，再把打工的錢來買調酒的材料來練習，這次比賽他選擇《猛毒》一片的主角來變裝，連調酒的動作都向《猛毒》來取經，調酒的色調就是豔彩的朱紅，作品就取名「共生體」。

建國科大觀光系主任施慧珉表示，莊家豪是大二學生，在校加入調酒社，認真練習花式調酒，努力朝著自己夢想前進的精神，令人讚賞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

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