為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

向《猛毒》致敬！調酒王子以「共生體」奪花式調酒比賽亞軍

向《猛毒》致敬！調酒王子莊家豪以「共生體」奪亞軍。（記者劉曉欣攝）

向《猛毒》致敬！調酒王子莊家豪以「共生體」奪亞軍。（記者劉曉欣攝）

2019-11-07 14:27:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕當調酒不只是調酒！建國科大學生莊家豪，變裝為電影《猛毒》一片中的主角，參加蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽，調出「共生體」作品，拿下花式調酒組的亞軍。

「調酒徹底改變了我！」莊家豪說，他原本是個很內向的人，但因為喜歡調酒，從高中開始成為選手，每當比賽就必須站在群眾前面來甩瓶、調酒，原本雙手都發抖，但為了在比賽拿到好成績，就要克服現場緊張感。

莊家豪說，甩瓶是花式調酒基本動作，為了練好甩瓶，就是一練再練，「摔破了無數個玻璃瓶」，才能練到完美，但有時比賽還是會失手，會掉在地上，如果是以前內向的他，就會覺得「完蛋了」；如今身經百戰後，越來越能面對自己的「失手」，一旦比賽時甩瓶掉了怎麼辦，很簡單，就是「撿起來」。

莊家豪說，練調酒的花費很大，他必須在父親工廠打工，再把打工的錢來買調酒的材料來練習，這次比賽他選擇《猛毒》一片的主角來變裝，連調酒的動作都向《猛毒》來取經，調酒的色調就是豔彩的朱紅，作品就取名「共生體」。

建國科大觀光系主任施慧珉表示，莊家豪是大二學生，在校加入調酒社，認真練習花式調酒，努力朝著自己夢想前進的精神，令人讚賞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

建國科大學生莊家豪，為了練習花式調酒，摔破了成千上萬個瓶子。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
城市科大生調出原民風味調酒 韓國世界廚藝大賽奪金
2019-11-05 11:57

城市科大生調出原民風味調酒 韓國世界廚藝大賽奪金
【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 台北‧HANKO 60
2019-09-15 05:30

【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 台北‧HANKO 60
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 台北‧Book ing bar
2019-09-08 05:30

【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 台北‧Book ing bar
【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 新北‧YELO Seoul Bistro首爾餐酒館
2019-09-01 05:30

【吃遍好滋味】創意入口餐酒館 新北‧YELO Seoul Bistro首爾餐酒館

網友回應

彰化縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播